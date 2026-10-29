MB lập ngân hàng con vốn 3.000 tỷ đồng

MB thành lập ngân hàng con tại VIFC

Hội đồng quản trị MB đã thông qua phương án thành lập ngân hàng 100% vốn thuộc sở hữu của MB tại VIFC, với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Theo đó, ngân hàng dự kiến thành lập có tên Ngân hàng TNHH một thành viên MB toàn cầu.

Trước MB, hàng loạt ngân hàng trong nước cũng lên kế hoạch hiện diện tại VIFC thông qua việc thành lập ngân hàng con.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do Techcombank sở hữu 100% vốn tại VIFC. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 3/11/2026.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập ngân hàng con tại VIFC. Theo định hướng được công bố, việc hiện diện tại trung tâm này có thể tạo điều kiện để ngân hàng tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ với chi phí cạnh tranh hơn thông qua các khoản vay hợp vốn hoặc phát hành trái phiếu quốc tế.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động tại VIFC.

Trong giai đoạn 2026-2027, VietinBank dự kiến hợp tác với các startup trong hệ sinh thái của cổ đông chiến lược MUFG (Nhật Bản) nhằm phát triển dịch vụ thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Ngân hàng cũng định hướng phát triển vai trò trung gian thanh toán trong lĩnh vực tài sản số, sẵn sàng triển khai khi được cấp phép.

Trước đó, 7 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank đã thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Việc nhiều ngân hàng trong nước lên kế hoạch hiện diện tại VIFC cho thấy sự quan tâm của các định chế tài chính nội địa đối với mô hình trung tâm tài chính quốc tế. Theo quy định được đề cập, ngân hàng thành lập tại đây phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng.