Nâng chất lượng đội ngũ hướng dẫn tại điểm đến

Kra Jăn Jun Guy (bìa trái) hướng dẫn khách thực hiện các nghi thức truyền thống của người K’ho

Chủ động trau dồi nghiệp vụ

Sinh ra dưới chân núi Lang Biang, anh Kra Jăn Jun Guy sớm được tiếp xúc với du khách nước ngoài và tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng tại quê hương. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị lữ hành tại Trường Đại học Đà Lạt, anh chọn trở về buôn làng, gắn bó với công việc giới thiệu cảnh quan, văn hóa và con người K’ho.

Hiện là hướng dẫn viên tại một khu du lịch ở phường Lang Biang - Đà Lạt, sự am hiểu đời sống cộng đồng giúp anh có thêm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, theo anh Jun Guy, hiểu phong tục, tập quán và nếp sống địa phương mới chỉ là một phần yêu cầu của nghề. Người hướng dẫn còn cần kiến thức chuyên môn, kỹ năng truyền đạt và khả năng xử lý tình huống. Những câu chuyện về buôn làng chỉ thực sự hấp dẫn khi được kể bằng thông tin chính xác, cách diễn đạt phù hợp và sự am hiểu của người làm nghề.

Dù đã được đào tạo bài bản, anh vẫn chủ động tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khi có điều kiện. Những nội dung mới giúp anh có thêm góc nhìn về yêu cầu của ngành du lịch trong bối cảnh nhu cầu và thị hiếu của khách liên tục thay đổi. “Ở mỗi thời điểm, ngành du lịch cần sự khác biệt để nhận biết, tiếp cận, phục vụ khách cũng như góp phần để ngành du lịch ngày càng chất lượng, đổi mới theo nhu cầu của khách hàng”, anh Jun Guy chia sẻ.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng (áo trắng) - thuyết minh viên tại Dinh III Đà Lạt cung cấp thông tin cho du khách về lịch sử Việt Nam

Từng tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hơn chục năm trước và tiếp tục tập huấn hồi đầu năm, anh Nguyễn Tuấn Hùng - thuyết minh viên tại Dinh III Đà Lạt cho rằng, cũng cần phải làm mới mình mỗi ngày. Mỗi đoàn khách có mối quan tâm khác nhau, không phải câu hỏi nào cũng nằm trong nội dung giới thiệu đã chuẩn bị. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị, văn hóa đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác. “Người thuyết minh trước hết phải hiểu nơi mình làm việc và mảnh đất mình đang sinh sống. Có những câu hỏi của du khách mình chưa biết thì phải tìm hiểu thêm. Người làm nghề cần linh hoạt trong cách truyền đạt để câu chuyện trở nên sinh động, phù hợp với từng đối tượng khách”, anh Hùng chia sẻ.

Đào tạo để nâng chất lượng điểm đến

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 25,08 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch 71.500 tỷ đồng.Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu quan trọng nhằm tăng sức cạnh tranh và khả năng thu hút du khách.

Đội ngũ lao động tại các khu, điểm du lịch cần phải nâng cao kiến thức, kỹ năng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Nội dung dành cho người lao động, hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch tập trung vào kiến thức địa phương, lịch sử điểm đến, tâm lý du khách, ứng xử văn minh, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được khảo sát thực tế, thực hành và đánh giá kỹ năng, qua đó vận dụng kiến thức vào công việc hằng ngày.

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, hoạt động bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tế, góp phần chuẩn hóa chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện. Trong bối cảnh du lịch Lâm Đồng hướng đến mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm, đội ngũ lao động trực tiếp tại khu, điểm được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp, những câu chuyện về cảnh quan, lịch sử và văn hóa địa phương sẽ được truyền tải hiệu quả hơn.