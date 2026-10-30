Đưa ngân hàng số đến gần người vay vốn chính sách

Tổ TK&VV thôn 2, xã Nam Thành hướng dẫn hộ vay sử dụng Mobile Banking

Thuận tiện giao dịch tín dụng chính sách

Với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trên điện thoại thông minh ban đầu không dễ dàng. Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), nhiều người đã từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới.

Bà Nguyễn Thị Như Lợi, hộ mới thoát nghèo ở thôn 2, xã Nam Thành, ban đầu còn lúng túng khi mới sử dụng ứng dụng Mobile Banking. Sau nhiều lần được cán bộ NHCSXH và tổ trưởng Tổ TK&VV hướng dẫn, đến nay, bà đã có thể chuyển tiền gửi tiết kiệm, nộp lãi ngay trên điện thoại. “Tiện lợi hơn nhiều so với trước đây phải mang tiền mặt đến tận nhà tổ trưởng”, bà Lợi chia sẻ.

Để hỗ trợ người vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thành phối hợp với cán bộ NHCSXH và các Tổ TK&VV hướng dẫn sử dụng ứng dụng thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, đồng thời trực tiếp hỗ trợ những hộ còn hạn chế kỹ năng công nghệ. Bà Lê Thị Thu Sang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thành, cho biết, hội chú trọng hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn và cập nhật thông tin khách hàng. Qua đó, người vay từng bước chủ động theo dõi khoản vay, thực hiện các giao dịch trả lãi, gửi tiết kiệm. Hiện tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Thành quản lý đạt hơn 46 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,01%.

Việc ứng dụng Mobile Banking góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, giảm thời gian đi lại cho người dân. Đồng thời, quá trình số hóa dữ liệu hộ vay nâng cao tính chính xác, đồng bộ thông tin, tạo thuận lợi cho công tác quản lý tín dụng chính sách.

Số hóa dữ liệu hộ tạo thuận lợi cho công tác quản lý tín dụng chính sách

Mở rộng dịch vụ ngân hàng số

Tại thôn 1A, xã Trà Tân, Tổ TK&VV do chị Trần Thị Hồng Thắm làm Tổ trưởng, đến nay, đã mở Mobile Banking cho 54 hộ, đạt 100%. Theo chị Thắm, cán bộ ngân hàng và Đoàn Thanh niên xã đã đến từng nhà hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, đồng thời hướng dẫn các tổ trưởng cách sử dụng để tiếp tục hỗ trợ tổ viên. Với những người lớn tuổi chưa thành thạo công nghệ, chị trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giúp bà con có thời gian làm quen. Trước đây, việc theo dõi hoạt động của tổ phải làm thủ công với khá nhiều hồ sơ, giấy tờ. Nay các thông tin về dư nợ, tiền lãi, tiền gửi có thể được cập nhật và tra cứu trên điện thoại, giúp tổ trưởng thuận tiện hơn khi cung cấp thông tin cho tổ viên.

Anh Trần Ngọc Tâm - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trà Tân cho biết, lực lượng đoàn viên phối hợp hỗ trợ người vay cài đặt, sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, một bộ phận người lớn tuổi chưa có điện thoại thông minh hoặc còn e ngại thao tác công nghệ.

Theo UBND xã Trà Tân, từ tháng 10/2025, Phòng Giao dịch NHCSXH Đức Linh đã triển khai Mobile Banking cho đội ngũ tổ trưởng Tổ TK&VV, cán bộ hội, đoàn thể; đồng thời tập huấn để lực lượng cơ sở hướng dẫn lại cho người dân. Đến nay, xã có 2.311 khách hàng mở Mobile Banking, đạt tỷ lệ 82,4%.

Ông Đặng Quốc Thành - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Đức Linh cho biết, đơn vị phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và Tổ TK&VV hướng dẫn người dân sử dụng Mobile Banking, nhất là những người hạn chế kỹ năng công nghệ. Qua đó, tạo thuận lợi cho người vay tiếp cận dịch vụ ngân hàng số, nâng cao hiệu quả quản lý thông tin khách hàng và nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 27/10, toàn tỉnh có 173.139 hộ vay vốn mở dịch vụ Mobile Banking, chiếm 61,2% tổng số hộ vay vốn; trong đó, 96.238 hộ đã cài đặt sinh trắc học. Hiện 100% Tổ TK&VV đã thực hiện giao dịch thu lãi, nhận tiền gửi hằng tháng qua ứng dụng quản lý tín dụng chính sách.