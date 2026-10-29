Võ Hoàng Duy, phạm nhân thứ hai vụ trốn Trại giam A2 nói gì ngay khi bị bắt trong đêm?

Như Báo Tiền Phong đưa tin, tối 28/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tỉnh Gia Lai) - phạm nhân thứ 2 bị bắt trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Võ Hoàng Duy khai nhận khi mới bị bắt

Theo nguồn tin, Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hiện Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Khi vừa bị bắt, thể trạng Duy suy kiệt sau 1 tuần lẩn trốn, Duy đã xin thuốc hút và được lực lượng truy bắt cho hút thuốc, cho ăn mì tôm, uống nước. Duy nói, ngay khi trốn trại đã vào rừng ở đây luôn cho đến nay đã được 7 ngày. Một cán bộ khuyên "đừng có tính bỏ trốn nữa", Duy đáp "giờ thì đây thôi, đi đâu được nữa. " Về trại luôn ạ?", Duy ngước mắt hỏi và được một cán bộ trả lời: "ừ về trại luôn, y như ngày xưa thôi".

Cơ thể Duy suy kiệt sau nhiều ngày lẩn trốn.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Sau khi bắt được phạm nhân Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang ráo riết cả ngày lẫn đêm truy lùng 2 phạm nhân trốn trại còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 thuộc Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau vụ việc, Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.