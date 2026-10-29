Lâm Đồng-Thanh Hóa hợp tác, cùng phát triển

Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển. (Ảnh: Mai Luận)

Hội nghị do tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng tổ chức thu hút đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh: Lâm Đồng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; đại diện các sở, ngành, hiệp hội, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không tham dự.

Đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Lâm Đồng và cho rằng sự kết hợp giữa không gian biển và cao nguyên mở ra khả năng phát triển những hành trình trải nghiệm đa dạng; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tin tưởng việc khôi phục, phát triển đường bay Liên Khương-Thọ Xuân sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, du khách, doanh nghiệp và mong muốn các hãng, đơn vị khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các đơn vị cung ứng dịch vụ cùng trao đổi, đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng phương án khai thác; phối hợp hình thành các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay, lưu trú, vận chuyển, tham quan và trải nghiệm.

Doanh nghiệp đến từ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ mong muốn hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. (Ảnh: Mai Luận)

Tại diễn đàn hội nghị, đại diện tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, định hướng, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Lâm Đồng; bày tỏ sẵn sàng tạo cơ hội, đồng hành để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, trao đổi trực tiếp và tìm kiếm đối tác hợp tác.

Nội dung diễn thuyết còn chuyển tải thông điệp “Lâm Đồng-Bản giao hưởng Xanh", quảng bá hình ảnh điểm đến trong không gian phát triển mới; kết nối sản phẩm du lịch biển, hoa và đại ngàn của Lâm Đồng với du lịch văn hóa, di sản, sinh thái của Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; giới thiệu Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, thúc đẩy xây dựng tour, tuyến liên vùng và trao đổi khách hai chiều.

Nhà đầu tư vào Thanh Hóa cho rằng, các địa phương phải tạo ra sản phẩm du lịch, dịch vụ khác biệt trong chuỗi liên kết. (Ảnh: Mai Luận)

Các bên cùng phân tích về nhu cầu thị trường, điều kiện khai thác và giải pháp khôi phục, phát triển đường bay Liên Khương-Thọ Xuân; duy trì hiệu quả đường bay Liên Khương-Vinh và chiều ngược lại.

Tỉnh Thanh Hóa mong muốn cùng tỉnh Lâm Đồng, các địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng những hành trình có tính bổ trợ, kết nối trải nghiệm biển với cao nguyên, di sản văn hóa với sinh thái, nghỉ dưỡng với khám phá và trải nghiệm đời sống bản địa; tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Thanh Hóa, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại và những lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, quảng bá chéo sản phẩm, mở rộng tiêu thụ đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng phục vụ

Đại biểu chọn mua sản phẩm nông nghiệp, đặc sản của các địa phương. (Ảnh: Mai Luận)

Trong phiên thảo luận, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thông tin các chính sách ưu đãi, kích cầu, cùng đầu tư khai thác đường bay hai chiều Thọ Xuân-Liên Khương, cũng như mở lại đường bay Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố bạn đi đôi với nâng cấp thiết bị, tiêu chuẩn, hướng tới nhân rộng các Cảng hàng không xanh.

Đại diện nhà đầu tư trao đổi tiếp tục minh bạch, cải cách hành chính thực chất, có một đầu mối xuyên suốt đồng hành cùng nhà đầu tư, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính hiệu quả; xây dựng sản phẩm đặc thù, khác biệt, đẩy mạnh tương tác, tăng hấp dẫn, giá trị sản phẩm du lịch liên vùng. Doanh nghiệp sản xuất bày tỏ mong muốn cập nhật mã số vùng trồng nông sản, hợp tác nghiên cứu dinh dưỡng cây trồng, chăm sóc sức khỏe đất; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm giảm giá thành, khai thác, kết nối các tuyến hàng không nội địa hiệu quả.

Doanh nghiệp du lịch lữ hành mong có chính sách ưu đãi kết nối tuyến hàng không, hạ giá thành sản phẩm. (Ảnh: Mai Luận)

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan tỉnh Thanh Hóa-Lâm Đồng, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư và du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Đại diện các đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa-Lâm Đồng ký kết nội dung hợp tác. (Ảnh: Mai Luận)

Trước yêu cầu tăng trưởng nhanh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, gợi mở một hướng đi quan trọng là tăng cường liên kết, tận dụng lợi thế bổ trợ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị liên vùng, trong nước và quốc tế; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Bùi Trung Nghĩa đề nghị các bên quan tâm nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng các chương trình kích cầu phù hợp, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thương mại, dịch vụ, đầu tư giữa hai địa phương và tăng cường truyền thông về tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Mục tiêu cuối cùng là hình thành được một kết nối giao thông-kinh tế, du lịch và đầu tư có khả năng vận hành hiệu quả, ổn định và bền vững.

Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Luận)

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư-du lịch và kết nối khai thác tuyến vận tải hàng không, đoàn đại biểu, doanh nghiệp Lâm Đồng và đại diện ngành hàng không đã đi khảo sát, kết nối du lịch tại Thanh Hóa; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các mô hình phù hợp tại Thanh Hóa.