Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phối hợp trong quản lý nhà nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía Bộ Công Thương có sự tham dự của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí thứ trưởng: Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong Bộ: Cục Điện lực, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Năng lượng Dầu khí, Cục Xuất nhập khẩu, Văn phòng bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH 1 thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Thứ trưởng: Lê Trọng Yên, Võ Văn Hưng, Nguyễn Hoàng Hiệp; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trong Bộ: Cục Môi trường, Cục Thuỷ lợi, Cục Quản lý đê điều, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Cục Phòng chống thiên tai, Văn phòng bộ và đại diện một số đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các đề xuất phối hợp giữa hai Bộ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiều lĩnh vực công tác liên kết chặt chẽ trong nền kinh tế. Hội nghị hôm nay là dịp để hai Bộ trưởng trực tiếp thống nhất về mặt chủ trương, tạo cơ sở cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị tác nghiệp của hai Bộ triển khai thực hiện công tác phối hợp trong quản lý nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ trưởng nêu ba nội dung trọng tâm mà hai bên cần trao đổi: Thứ nhất, về lĩnh vực năng lượng. Thứ hai, về công tác quản lý nhà nước về môi trường. Thứ ba, về phối hợp trong công tác xuất nhập khẩu và quản lý ngoại thương. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian qua.

“Tin tưởng rằng với tinh thần đồng hành đó, hai Bộ sẽ tiếp tục duy trì sự gắn kết chặt chẽ, thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng trao đổi, làm rõ các vấn đề mà phía Bộ Công Thương kiến nghị.

Trong đó, đại diện NSMO báo cáo tổng thể các đề nghị của Bộ Công Thương tập trung vào 3 nhóm vấn đề. (1) Về lĩnh vực điện, tập trung vào công tác điều tiết liên hồ chứa, yêu cầu cấp nước hạ du, bảo đảm dòng chảy tối thiểu gắn với an ninh cung ứng điện, cùng các quy định về nhiệt độ nước thải làm mát và lộ trình nâng cấp thiết bị xử lý khí thải tại các nhà máy điện. (2) Về phương án sắp xếp, xử lý trụ sở và nhà đất của đơn vị địa chất, khoáng sản tại TP. Hồ Chí Minh. (3) Về công tác quản lý xuất nhập khẩu, bao gồm hoạt động xuất khẩu gạo, điều hành hạn ngạch thuế quan mặt hàng đường, muối và rà soát danh mục phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo từ hai Bộ trưởng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, nhiều vấn đề hai Bộ nêu "không phải là khó" và có thể xử lý sớm. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên phối hợp, cùng thống nhất tháo gỡ, xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với các đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Hai Bộ thống nhất chủ trương phối hợp, giao các cục, vụ và đơn vị liên quan làm đầu mối trao đổi, xử lý các vấn đề đã nêu.