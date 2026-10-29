Chủ tịch ECB thông báo từ chức giữa lúc kinh tế châu Âu nhiều bất ổn

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 29/10 thông báo Chủ tịch Christine Lagarde sẽ chính thức rời nhiệm sở vào ngày 7/2/2027, sớm hơn khoảng 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 8 năm, trong bối cảnh khu vực đồng euro đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và tài chính.

Thông báo được ECB đưa ra ngày 29/10, ngay trước thời điểm công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất.

Theo tuyên bố của ECB, bà Christine Lagarde đã thông báo quyết định từ chức tới Hội đồng Thống đốc ECB, cơ quan chịu trách nhiệm hoạch định chính sách lãi suất của khu vực đồng euro (Eurozone), cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ảnh: Reuters

"Hội đồng Thống đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Lagarde và dành cho bà một tràng pháo tay kéo dài", thông cáo của ECB nêu rõ.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời cảm ơn tới bà Lagarde, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của bà trong những giai đoạn đầy biến động của nền kinh tế châu Âu.

"Từ đại dịch đến cuộc chiến Nga-Ukraine, sự lãnh đạo vững vàng của bà đã góp phần duy trì sự ổn định và khả năng chống chịu của nền kinh tế chúng ta", bà von der Leyen nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của bà Lagarde kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ECB vào tháng 11/2019.

Ông Costa cho biết, nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao lãnh đạo diễn ra thuận lợi, thủ tục bổ nhiệm người kế nhiệm bà Lagarde sẽ được khởi động ngay trong ngày 29/10 và triển khai không chậm trễ.

Theo quy định, người kế nhiệm bà Lagarde sẽ do Hội đồng châu Âu, gồm các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bổ nhiệm.

Quyết định từ chức của bà Lagarde được công bố trong bối cảnh ECB đang đẩy mạnh chu kỳ tăng lãi suất nhằm kiềm chế áp lực lạm phát, trước nguy cơ cú sốc giá dầu do xung đột tại Iran gây ra lan sang giá hàng hóa, dịch vụ và tiền lương.

Cùng với đó, ECB phải đối mặt với đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu chính phủ, đặc biệt tại Pháp, nơi gánh nặng nợ công đang đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế. Diễn biến này khiến chi phí vay vốn của người dân và doanh nghiệp gia tăng, làm thắt chặt điều kiện tài chính và gây thêm áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), có trụ sở tại Frankfurt (Đức), đóng vai trò then chốt trong việc điều hành chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro (Eurozone). Với nhiệm vụ trọng tâm là duy trì ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát, ECB có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế, hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính châu Âu. Các quyết định về lãi suất của cơ quan này không chỉ tác động đến nền kinh tế khu vực mà còn ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, dòng vốn đầu tư và thị trường tài chính toàn cầu.