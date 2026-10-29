Xã Châu Thành: Từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị

Hành trình lên phường không chỉ đòi hỏi quyết tâm của chính quyền, mà còn cần những chuyển biến thực chất trong quản lý, hạ tầng và chất lượng phục vụ Nhân dân.

KHƠI MỞ DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Xã Châu Thành được thành lập năm 2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Hiệp, xã Thân Cửu Nghĩa và xã Long An. Sau sáp nhập, địa phương có thêm dư địa phát triển khi kết hợp được những lợi thế sẵn có của từng khu vực.

Xã Châu Thành được thành lập tháng 7-2025, kế thừa lõi đô thị của thị trấn Tân Hiệp trước đây.

Trong đó, thị trấn Tân Hiệp trước đây có nền tảng đô thị hóa, thương mại, dịch vụ tương đối phát triển; xã Thân Cửu Nghĩa và xã Long An có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, vùng nguyên liệu rau màu và cây ăn trái. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Châu Thành tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng.

Đặc biệt, xã Châu Thành có lợi thế về vị trí khi nằm trên trục Quốc lộ 1, tại điểm cuối tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, giữa 2 đô thị Mỹ Tho (Đồng Tháp) và Tân An (Tây Ninh); đồng thời, tiếp giáp 2 Khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang.

Với lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nền tảng sản xuất cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Châu Thành đang có điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường, địa phương tiếp tục cần sự tập trung nguồn lực, quyết tâm trong điều hành và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hướng đến một đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại và bền vững.

Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu công nghiệp với vùng sản xuất và thu hút đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Trước khi sáp nhập, thị trấn Tân Hiệp là đô thị huyện lỵ của huyện Châu Thành, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V. Sau sắp xếp, đô thị được chuyển tiếp phân loại đô thị loại III, tạo nền tảng để địa phương kế thừa thành quả đô thị hóa và tiếp tục phát triển.

Theo quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Châu Thành nằm trong nhóm 11 xã được định hướng thành lập phường trước năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang rà soát các tiêu chuẩn, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Trần Trung Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Thành, cho biết, qua rà soát, địa phương cơ bản đáp ứng 5 nhóm tiêu chí lớn theo quy định.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ hiện chiếm khoảng 86%; lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 73% tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm, cơ bản cao hơn mức bình quân của tỉnh trong 3 năm qua; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Đây là những nền tảng quan trọng để Châu Thành tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phát triển đô thị.

Cùng với đó, địa phương từng bước đầu tư, chỉnh trang hệ thống giao thông nhằm tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển. Quốc lộ 1 có đoạn qua địa bàn dài khoảng 4,4 km; tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đi qua địa bàn khoảng 2,2 km, kết nối với nút giao Thân Cửu Nghĩa.

Các tuyến đường tỉnh: 866, 878C cùng mạng lưới đường nội bộ góp phần kết nối khu dân cư, khu vực sản xuất và các trung tâm thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh các tuyến giao thông chính, Châu Thành còn chú trọng chỉnh trang đường nội ô, cải thiện vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và cây xanh; duy tu, sửa chữa, từng bước nhựa hóa các tuyến đường ven đô.

Những giải pháp này góp phần cải thiện cảnh quan, điều kiện đi lại và từng bước tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

VỮNG BƯỚC TRÊN HÀNH TRÌNH LÊN PHƯỜNG

Song hành với đầu tư hạ tầng, xã Châu Thành chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo việc làm tại chỗ.

Doanh nghiệp tạo việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chung sức cùng địa phương xây dựng xã Châu Thành trở thành phường.

Hiện, toàn xã có 323 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm, tổng giá trị sản lượng ước đạt 425,5 tỷ đồng.

Làng nghề thủ công mỹ nghệ Bàng Buông cùng các sản phẩm OCOP như: Nước khoáng Suối Xanh đạt 4 sao, nón bàng buông đạt 3 sao góp phần đa dạng hóa sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và việc làm cho hơn 1.500 lao động.

Lợi thế nằm giữa 2 Khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang cũng mở ra dư địa phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ phục vụ doanh nghiệp và người lao động.

Những kỳ vọng đặt ra yêu cầu đối với chính quyền địa phương: Phát triển đô thị phải đi đôi với nâng cấp hạ tầng, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mà còn đồng hành cùng địa phương tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Tấn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoan Vinh, cho biết, thời gian qua, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng địa phương, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để xã Châu Thành trở thành phường.

Theo ông Thanh, việc đạt các tiêu chí và tiến tới thành lập phường mở ra cơ hội phát triển mới, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Với tư cách vừa là người dân, vừa là đại diện doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, ông bày tỏ sự phấn khởi, tự hào trước bước phát triển của quê hương; đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong chặng đường sắp tới.

Từ góc nhìn người dân, việc Châu Thành phấn đấu trở thành phường không chỉ mang ý nghĩa về diện mạo đô thị, mà còn gắn với kỳ vọng cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Lê Phát Đạt, người dân xã Châu Thành, cho biết, ông rất phấn khởi khi nghe chủ trương thành lập phường. Ông kỳ vọng, khi địa phương chuyển sang mô hình đô thị, người dân sẽ có thêm điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, đi lại và giải quyết công việc hằng ngày, nhất là khi các thủ tục hành chính được cải thiện theo hướng nhanh chóng, thuận tiện.

Theo ông Đạt, thời gian qua, chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp giao thông nông thôn, các tuyến đường và đường nội đồng, góp phần hỗ trợ người dân đi lại, sản xuất.

Ông mong rằng, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cùng xây dựng quê hương ngày càng khang trang.

Cùng chung niềm vui trước bước phát triển mới của địa phương, bà Huỳnh Kim Thùy cũng kỳ vọng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, thủ tục hành chính ngày càng hiện đại, thuận tiện.

Tuy nhiên, bà bày tỏ băn khoăn về khả năng chi phí sinh hoạt tăng lên khi địa phương phát triển theo hướng đô thị.

Theo bà, việc chuyển từ xã lên phường không đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà còn đòi hỏi sự thay đổi về nếp sống, ý thức cộng đồng và phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Vì vậy, cùng với đầu tư phát triển, chính quyền cần quan tâm giải quyết những vấn đề người dân còn lo lắng, bảo đảm quá trình đô thị hóa gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Trần Trung Đông nhấn mạnh, việc trở thành phường sẽ mở ra không gian và động lực phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước, quy hoạch và đô thị.

Thời gian tới, địa phương tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và từng bước hướng đến mô hình đô thị thông minh, hiện đại.

Đặc biệt, xã xác định xây dựng chính quyền đô thị gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng.