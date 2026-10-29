Vùng biên mở những nhịp cầu

Nhìn vùng biên Đồng Tháp từ những chuyện như vậy, sẽ thấy phát triển bắt đầu từ đời sống. Một chuyến hàng bớt tốn kém, một người trẻ có việc làm gần nhà, một gia đình yên tâm cho con đến trường; những điều nhỏ ấy làm nên ý nghĩa lớn của các quyết sách.

Đầu tư giao thông, hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, tháo gỡ thủ tục giao thương, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo an sinh và giữ vững an ninh là những hướng đi tỉnh đang theo đuổi. Đích đến là một vùng biên có kinh tế năng động, người dân sống khá hơn, tình hữu nghị với nước bạn thêm bền chặt.

Muốn vậy, cần nhìn vùng biên như một không gian kết nối. Trên bản đồ, đây là nơi tiếp giáp đường biên quốc gia. Trong dòng chảy kinh tế, đây có thể là nơi gặp nhau của hàng hóa, dịch vụ, tri thức và cơ hội. Đổi góc nhìn, sẽ thấy khoảng cách địa lý cũng có thể trở thành lợi thế giao thương.

Có đường tốt rồi, cần nghĩ tiếp hàng gì sẽ đi trên đường ấy? Ai làm ra, ai mua, giá trị nào ở lại với bà con? Nếu nông sản chỉ đi ngang qua cửa khẩu, cơ hội tại chỗ còn mỏng. Nếu có thêm sơ chế, chế biến, kho bảo quản, vận tải, dịch vụ, vùng biên sẽ có thêm nghề, thêm thu nhập. Mỗi mắt xích mở ra một chỗ đứng cho người dân.

Bởi vậy, cùng với những cây cầu bê tông, cần bắc thêm những cây cầu hợp tác. Nông dân nối với hợp tác xã, hợp tác xã nối với doanh nghiệp, nhà trường nối với nhu cầu nghề nghiệp.

Chính quyền ngồi cùng bà con và người làm ăn, nghe cho rõ vướng mắc, cùng tìm cách tháo gỡ. Có chuyện giải quyết được ngay từ một cuộc gặp chân tình, đâu phải chuyện gì cũng chờ dự án lớn.

Đầu tư cho con người cũng cần đi trước một bước. Người trẻ vùng biên cần được học nghề, học ngoại ngữ, biết bán hàng trên môi trường số. Người nông dân cần hiểu tiêu chuẩn thị trường, giữ chữ tín từ từng sản phẩm. Tri thức đến được từng xóm, cơ hội mới đến được từng nhà.

Thước đo phát triển còn là tiếng cười trẻ nhỏ, sự an lòng người già, niềm tin của người ở lại. Khi bà con có sinh kế vững vàng, được tham gia bàn chuyện quê mình, lòng gắn bó sẽ sâu hơn.

Vùng biên khi ấy vừa vững vàng nơi đầu sóng, vừa rộng mở đón tương lai. Từ mỗi mái nhà sáng đèn, một miền đất đáng sống đang lớn lên, bền bỉ và đầy hy vọng trên quê hương mình.