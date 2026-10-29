Khối ngoại lại bán ròng hơn 500 tỷ

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 29/10 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm bất động sản, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa tại 1.755,61 điểm, giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá, với 215 mã giảm, 97 mã tăng và 56 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt khoảng 14.060 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch hơn 618 triệu cổ phiếu. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, giá trị giao dịch đạt khoảng 13.890 tỷ đồng. Thanh khoản duy trì ở mức đáng kể trong bối cảnh chỉ số giảm điểm, phản ánh áp lực cung vẫn hiện hữu.

Xét về tác động đến VN-Index, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa rõ nét. HPG là điểm sáng khi tăng 2,17%, đóng góp khoảng 0,79 điểm cho chỉ số. VPL tăng 0,45%, GVR tăng 0,37% và BID đóng góp 0,32 điểm. Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm cổ phiếu giảm mạnh. VHM là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 2,39 điểm; BSR khiến chỉ số giảm 1,15 điểm, GAS giảm 0,85 điểm, MCH giảm 0,68 điểm và MSN giảm 0,64 điểm. FPT, VCB và VPB cũng nằm trong nhóm kéo giảm thị trường.

Theo diễn biến các nhóm ngành, bất động sản tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VHM giảm 2,2%, trong khi VIC đứng giá; nhiều cổ phiếu khác trong ngành cũng giao dịch kém tích cực. Nhóm năng lượng suy yếu với BSR giảm 3,83%, GAS giảm 2,19% và PLX giảm 1,82%. Ở nhóm công nghiệp, PVT giảm 6,78% và VSC giảm 4,83%, cho thấy áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu riêng lẻ. Ngược lại, nhóm nguyên vật liệu có diễn biến tích cực hơn khi HPG tăng 2,17% và GVR tăng 1,43%.

Nhìn chung, phiên 29/10 cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu. Dù một số mã nguyên vật liệu và ngân hàng có diễn biến tích cực, áp lực giảm tại bất động sản, năng lượng và các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chi phối chỉ số. Trong ngắn hạn, khả năng ổn định của VN-Index sẽ phụ thuộc vào việc lực cầu có cải thiện đủ mạnh để hấp thụ lượng cung hiện hữu hay không.

Xét theo ngành, giá cổ phiếu giảm ở phần lớn các nhóm ngành, ngoại trừ thép, du lịch và giải trí, cao su và điện. Trong đó, thanh khoản tăng ở các nhóm thép, dầu khí, vận tải, chứng khoán, cao su, khí đốt và hàng cá nhân. Các nhóm ngành còn lại phần lớn ghi nhận thanh khoản giảm so với phiên trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 429,9 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 531,3 tỷ đồng.

Các nhóm ngành được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chủ yếu là tài nguyên cơ bản và hóa chất. Top cổ phiếu được mua ròng khớp lệnh gồm: HPG, VPB, SHB, ACB, DCM, VND, GAS, VCB, BVH và MBB.

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành bị bán ròng khớp lệnh chủ yếu là công nghệ thông tin và hàng hóa, dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh gồm: TCB, FPT, SSI, VHM, VPL, PVT, GMD, BSR và MSN.

Khối tự doanh bán ròng 282,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 246,6 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 4/18 nhóm ngành. Các nhóm được mua ròng mạnh nhất là hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, xây dựng và vật liệu. Top cổ phiếu được tự doanh mua ròng khớp lệnh trong phiên gồm: PVT, VPB, VIB, FUEVFVND, VGC, DBC, DPM, IJC, EIB và HHS.

Ở chiều bán ròng, ngân hàng là nhóm ngành chịu áp lực lớn nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: TCB, GAS, STB, VIC, HDB, MSN, FPT, MWG, VNM và ACB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.138,6 tỷ đồng, giảm 35,2%, chiếm 13,6% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại MSB, FPT, VJC và STB, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, HDB, VPB, VHM, VNM và MWG ghi nhận các giao dịch chuyển nhượng giữa nhà đầu tư nước ngoài và giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm chứng khoán, thép, dầu khí, vận tải, thiết bị điện, cao su, khí đốt, hàng cá nhân và hóa chất; trong khi giảm ở các nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ thông tin, bán lẻ, xây dựng và vật liệu, du lịch và giải trí. Nhóm thực phẩm gần như đi ngang so với phiên liền trước.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa nhỏ (VNSML).