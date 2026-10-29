Khung cảnh yên tĩnh hiếm hoi ở thành phố Ukraine sau nhiều năm xung đột

Khung cảnh yên tĩnh hiếm hoi bao trùm thành phố Ukraine sau nhiều năm xung đột.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine xung quanh thị trấn Oleshky. Sau đó, thỏa thuận này lan rộng sang phía bên kia sông trong khu vực Kherson. Nhờ vậy, thành phố Kherson có được sự yên tĩnh hiếm hoi sau hơn 4 năm xảy ra xung đột.

Kherson nằm ngay bên kia sông Dnipro, đối diện với khu vực do Nga kiểm soát. Từ bờ bên kia, lực lượng Moskva từng liên tục tấn công khu vực này bằng đủ loại vũ khí, từ bom dẫn đường đến máy bay không người lái mang chất nổ, biến Kherson thành chiến tuyến.

Giao tranh tạm ngừng lúc 3h ngày 27/10 để cho phép vận chuyển thuốc men, thực phẩm và nước đến Oleshky trước khi hành lang sơ tán được mở ra vào cuối tuần này. Nhiều người được nhìn thấy đổ ra đường ở Kherson, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc sống bình yên, mặc dù có người cho rằng sự tĩnh lặng vẫn khiến họ cảm thấy bất an.

Một số người đi mua sắm thực phẩm. Những người khác cưa củi để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Trong khi có những người chỉ đơn giản là đi dạo, tận dụng sự tĩnh lặng hiếm có.

Bà Hanna Llianna, 61 tuổi cho biết đây là lần đầu tiên đến trung tâm thành phố sau gần 2 năm để uống cà phê và đi dạo. Tuy nhiên, bà vẫn tránh những khu phố gần sông, nơi bà từng làm chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vì bà sợ nhìn thấy những gì xung đột gây ra cho nơi đó.

Các công nhân thành phố cũng tận dụng thời gian tạm lắng để sửa chữa và mở rộng lưới bảo vệ đường phố khỏi máy bay không người lái.

(Nguồn: AP)