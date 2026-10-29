Ly hôn rồi vẫn sống chung nhà, người phụ nữ ở Hà Nội áp dụng quy tắc đặc biệt với chồng cũ

“Ly hôn rồi, sao vẫn ở chung nhà?” là câu hỏi khiến nhiều người tò mò khi biết câu chuyện của người phụ nữ có tên “Ngọc làm lại”.

Thỏa thuận vào phút cuối và lựa chọn từ thực tế

Theo chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, ban đầu, chị Ngọc (ngụ Hà Nội) dự định ở lại căn nhà cũ cùng con, còn chồng sẽ chuyển ra ngoài vì anh đã có nhà riêng. Thế nhưng, đúng ngày chuyển đồ, người đàn ông bất ngờ đề xuất một phương án khác.

Anh cho rằng cả hai hiện chưa có mối quan hệ mới, công việc còn nhiều khó khăn nên có thể tiếp tục sống gần nhau để thuận tiện chăm sóc con. Người bố sẽ hỗ trợ đưa con đi học vào buổi sáng; buổi chiều, tùy theo lịch làm việc của mỗi người, hai bên chủ động sắp xếp việc đón con, chuẩn bị bữa ăn và chăm lo chuyện học hành.

Đề xuất này có thể khiến nhiều người băn khoăn. Khi đã ly hôn, việc tiếp tục sống chung liệu có khiến cả hai khó bước tiếp? Những ranh giới sau khi quan hệ vợ chồng kết thúc có được bảo đảm?

Với Ngọc, lựa chọn này không đơn thuần là tiếp tục ở chung, mà đi kèm những nguyên tắc cụ thể. Mỗi người có không gian riêng, không can thiệp vào đời tư của đối phương và hạn chế nhắc lại những chuyện đã qua. Chi phí nuôi con được chia sẻ, trách nhiệm chăm sóc con vẫn thuộc về cả hai. Nếu một trong hai bắt đầu mối quan hệ mới, việc sống chung sẽ chấm dứt và người đó chủ động chuyển ra ngoài.

Những thỏa thuận ấy cho thấy cả hai đang cố gắng phân định rõ quan hệ vợ chồng đã kết thúc với trách nhiệm làm cha mẹ vẫn còn nguyên vẹn.

Khi không còn là vợ chồng, sự tử tế vẫn có thể ở lại

Một trong những điều khiến câu chuyện của Ngọc được chú ý là cách hai người duy trì sinh hoạt gia đình sau khi ly hôn. Khi không còn ràng buộc bởi danh nghĩa vợ chồng, họ vẫn có thể phối hợp trong việc chăm sóc con, chia sẻ những công việc cần thiết và giữ không khí sinh hoạt tương đối bình thường.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, vào ngày rằm, hai bố con dậy sớm đưa nhau đến trường. Người bố chuẩn bị nồi cá, trong khi người mẹ sắp xếp mâm hoa quả để thắp hương. Những công việc thường ngày vẫn diễn ra, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.

Điều đó gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: kết thúc hôn nhân không nhất thiết đồng nghĩa với việc hai người phải trở thành người xa lạ hoặc đối xử với nhau bằng sự lạnh nhạt.

Khi còn là vợ chồng, những kỳ vọng về tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm đôi khi trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài. Sau ly hôn, khi những ràng buộc ấy không còn, hai người có thể nhìn nhận mối quan hệ theo một cách khác, tập trung vào những trách nhiệm chung và lựa chọn cách cư xử phù hợp hơn.

Ly hôn không có nghĩa phải trở thành đối thủ

Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, không ít người phải đối mặt với những tổn thương, bất đồng về tài chính, quyền chăm sóc con hoặc những mâu thuẫn chưa thể giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, việc giữ thái độ bình tĩnh và hợp tác với người cũ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Có những trường hợp, cha mẹ vô tình kéo con vào tranh chấp, khiến trẻ phải chứng kiến những cuộc cãi vã hoặc cảm thấy mình đứng giữa hai phía. Điều này có thể tạo thêm áp lực tâm lý cho trẻ trong giai đoạn vốn đã nhiều thay đổi.

Bởi vậy, dù lựa chọn sống chung hay sống riêng sau ly hôn, điều quan trọng vẫn là cách cha mẹ ứng xử với nhau và bảo vệ con khỏi những xung đột không cần thiết.

Câu chuyện của Ngọc cho thấy một phương án khác có thể được cân nhắc trong những hoàn cảnh phù hợp: hai người không còn là vợ chồng nhưng vẫn phối hợp chăm sóc con, phân chia trách nhiệm và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.

Sau cùng, ly hôn là dấu chấm hết cho quan hệ vợ chồng, nhưng không nhất thiết phải là khởi đầu của sự thù địch. Hai người từng chung sống có thể không còn tình yêu, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, nhưng vẫn có thể lựa chọn cư xử lịch sự, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và dành cho nhau sự tôn trọng cần thiết.

Sự dũng cảm của cô không nằm ở việc chấp nhận cho chồng cũ ở lại, mà nằm ở chỗ cô biến sự ở chung ấy thành một "hợp đồng giao ước" mang tính văn minh tuyệt đối:

Ranh giới cá nhân rạch ròi: Phòng ai nấy ở, tuyệt đối không can thiệp vào đời tư của nhau.

Ranh giới cảm xúc: Không nhắc lại chuyện cũ, không trút năng lượng tiêu cực lên đối phương.

Sòng phẳng trách nhiệm: Chi phí nuôi con chia đôi.

Điều khoản mở cho tương lai: Chỉ cần một trong hai người có người mới, hợp đồng lập tức chấm dứt, tự giác dọn ra ngoài.