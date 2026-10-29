Quảng Ninh mời gọi doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng sạch

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Chiều 29/10, tại phường Bãi Cháy (TP Quảng Ninh), đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia năm 2026, trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 (Meet Indonesia 2026) do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và TP Quảng Ninh tổ chức từ ngày 28 - 31/10.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh cho biết Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có hạ tầng đồng bộ với mạng lưới đường cao tốc, cảng hàng không quốc tế, hệ thống cảng biển nước sâu và các khu kinh tế, khu công nghiệp có quỹ đất sạch sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư. Địa phương cũng nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index).

Theo ông Lê Văn Ánh, hợp tác giữa Quảng Ninh và Indonesia thời gian tới tập trung vào ba hướng. Về đầu tư, Quảng Ninh ưu tiên kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và công nghệ cao, mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và các khu kinh tế; với cam kết áp dụng khung chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực.

Về xuất nhập khẩu, hai bên chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng Halal. Về du lịch, hai bên kết nối các trung tâm du lịch, thúc đẩy dòng khách hai chiều qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M.Tugio phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio nhắc lại nền tảng lịch sử của quan hệ hai nước. Theo Đại sứ, Việt Nam và Indonesia đang chia sẻ tầm nhìn phát triển tới năm 2045, khi Indonesia hướng tới Tầm nhìn Indonesia Vàng 2045 còn Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cho biết, đoàn Indonesia tham dự Meet Indonesia 2026 gồm khoảng 60 đại diện đến từ doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và giới học thuật, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm, chế tạo, du lịch, bất động sản và hệ sinh thái Halal. "Chúng ta là anh em trong lịch sử, là đối tác trong tiến bộ và là nhà đầu tư vào tương lai của nhau," Đại sứ Indonesia nhấn mạnh thông điệp về tinh thần hợp tác giữa hai nước.

Tại hội nghị, đại diện Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (DEEP C) và Khu công nghiệp Sông Khoai (CTCP Đô thị Amata Hạ Long) giới thiệu về hạ tầng, quỹ đất và cơ hội đầu tư; đại diện Saigontourist Quảng Ninh trình bày về tiềm năng du lịch Quảng Ninh và cơ hội hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Indonesia.

Ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Về phía địa phương Indonesia, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Trung Java, Thống đốc Ahmad Luthfi cho biết tỉnh này có diện tích gần 3,4 triệu ha, dân số 38,5 triệu người, gồm 35 huyện, thành phố. Trung Java hiện có 12 khu công nghiệp trải khắp các địa phương trong tỉnh, tập trung vào các ngành thâm dụng lao động, có thể thu hút tới 320.000 lao động; nguồn nhân lực được đào tạo qua hệ thống 1.500 trường dạy nghề, sẵn sàng làm việc ngay khi doanh nghiệp tuyển dụng. Tỉnh cũng đang quy hoạch gần 1.000 làng du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sông nước, biển và núi.

Theo ông Ahmad Luthfi, chính quyền tỉnh Trung Java bảo đảm tính chắc chắn về pháp lý và an ninh cho nhà đầu tư; thủ tục cấp phép được thực hiện thuận lợi, nhà đầu tư nước ngoài được đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình triển khai, trên nền quỹ đất rộng.

Đặc biệt, Thống đốc tỉnh Trung Java đề xuất thiết lập quan hệ tỉnh kết nghĩa và thành phố kết nghĩa giữa Trung Java với Quảng Ninh. Theo ông Ahmad Luthfi, tăng trưởng kinh tế của Trung Java hiện ở mức 5,8%, thấp hơn so với Quảng Ninh, nên tỉnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm và hợp tác để hai địa phương cùng phát triển. Ông cũng trân trọng mời lãnh đạo và doanh nghiệp Quảng Ninh sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Trung Java.

Các đại biểu, khách mời hai nước tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Tại phiên trao đổi, trả lời câu hỏi của Đại sứ Indonesia và doanh nghiệp hai bên, đại diện các cơ quan của TP Quảng Ninh cho biết địa phương hiện có 253 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 17,1 tỷ USD, trong đó các nước ASEAN có 49 dự án với khoảng 3,6 tỷ USD; Indonesia hiện mới có một dự án là Nhà máy Xi măng Thăng Long, và Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều dự án tiếp theo của nhà đầu tư Indonesia.

Trả lời câu hỏi về các ưu đãi thuế, phía Quảng Ninh cho biết đây là chính sách chung của quốc gia; phần việc của địa phương là hỗ trợ bằng hạ tầng, đầu tư đường sá đến tận dự án và khu công nghiệp để giảm chi phí cho nhà đầu tư.

Quảng Ninh hiện có 5 khu kinh tế, cùng 16 khu công nghiệp đã được cấp phép với tổng diện tích khoảng 6.300 ha, vừa khởi công thêm 7 khu công nghiệp mới; các dự án công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo Luật Công nghệ cao. Các khu công nghiệp được bố trí gần cảng biển, sân bay; thủ tục thuế, hải quan thực hiện qua kê khai trực tuyến và hải quan sẵn sàng làm thủ tục ngay tại các khu công nghiệp có lưu lượng hàng hóa lớn.

Về định hướng thu hút đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo - nhóm hiện có 158 dự án, chiếm 62% số dự án FDI của địa phương với khoảng 9 tỷ USD vốn đăng ký; đặc biệt là các dự án dùng công nghệ sạch, năng lượng xanh, tự động hóa và ít dùng lao động.

Du lịch Halal cũng được xác định là hướng hợp tác trọng tâm với thị trường Indonesia. Đầu mối duy nhất tiếp nhận, cấp phép các dự án FDI vào khu công nghiệp là Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố sẽ hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu thông tin đến suốt vòng đời dự án.

Trong khuôn khổ hội nghị, 3 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về đào tạo và nghiên cứu khoa học đã được ký kết giữa các trường đại học hai nước: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với Đại học Dian Nuswantoro; Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với Đại học Pertamina về hợp tác giáo dục, nghiên cứu và phát triển cộng đồng; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học UPN "Veteran" Jawa Timur về hợp tác học thuật và nghiên cứu.

Lễ ký kết giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Đại học UPN "Veteran" Jawa Timur về hợp tác học thuật và nghiên cứu. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh, Thống đốc tỉnh Trung Java Ahmad Luthfi, Đại sứ Indonesia Adam Mulawarman Tugio và Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia về ngoại giao kinh tế Zelda Wulan Kartika.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh đánh giá, hội nghị đã đi thẳng vào các vấn đề thực chất, gắn với nhu cầu hợp tác cụ thể của hai bên thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung; phiên thảo luận đã chạm tới những nhu cầu hợp tác thiết thực nhất, đồng thời phác họa rõ tiềm năng và hướng đi chiến lược trong giai đoạn tới.

Theo ông Ánh, việc 3 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại hội nghị là bước khởi đầu cần thiết, tạo cơ sở pháp lý và bước đệm để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh thành dự án trên thực tế. Ông khẳng định các cấp chính quyền TP Quảng Ninh sẽ theo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các biên bản ghi nhớ sớm đi vào triển khai.

Chương trình Meet Indonesia 2026 sẽ tiếp tục vào ngày 30/10 với hội nghị chính mang chủ đề "Mở ra những chân trời mới cho tăng trưởng hai con số" và các phiên kết nối, thảo luận chuyên đề giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước.