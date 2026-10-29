Kinh doanh khởi sắc, CEO Điện Máy Xanh nhận về thu nhập hơn 850 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.180 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của ĐMX đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 104,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 99.460 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang về cho ĐMX 98.650 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng 35% đạt 1.827 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư đạt 1.684 tỷ đồng. Dẫu vậy, chi phí tài chính tăng 50% so với cùng kỳ lên 1.020 tỷ đồng.

Kết quả lũy kế 9 tháng, ĐMX đạt lợi nhuận sau thuế là 7.701 tỷ đồng, tăng 83% và hoàn thành 99% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DMX đạt 74.288 tỷ đồng, tăng 30,5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 5.359 tỷ đồng, tăng từ 3.578 tỷ đồng đầu năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 32.770 tỷ đồng, tăng gần 30%, trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 22.381 tỷ đồng, tăng gần 69% và tổng giá trị trái phiếu đầu tư ngắn hạn cùng dài hạn lên tới hơn 9.463 tỷ đồng.

Hàng tồn kho qua 9 tháng tăng 29% lên 29.350 tỷ đồng. Theo thuyết minh, giá gốc hàng tồn kho đạt 30.126 tỷ đồng, trong đó điện thoại di động chiếm đến 11.704 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9/2026, tiền, các khoản tiền tương đương và đầu tư tài chính ngắn hạn của Điện Máy Xanh đạt hơn 38.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Tại ngày 30/09/2026, nợ phải trả của DMX đạt 40.695 tỷ đồng, đa phần là nợ ngắn hạn. Vay nợ tín chấp ngân hàng bổ sung vốn lưu động chiếm 21.722 tỷ đồng, còn lại phần lớn là nợ các nhà cung cấp lớn như Apple, Digiworld, Toshiba.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt 33.592 tỷ đồng, tăng 88,7% so với đầu năm sau khi doanh nghiệp tiến hành niêm yết cổ phiếu lên HoSE.

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh tích cực, thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng ghi nhận khởi sắc. Nổi bật nhất là ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có thu nhập tới 7,7 tỷ đồng cho 9 tháng đầu năm 2026. Tương ứng, mỗi tháng vị lãnh đạo này nhận về hơn 854 triệu đồng.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em từng có hai năm liên tiếp làm không lương trong giai đoạn 2024-2025. Nguyên nhân trong bối cảnh kinh doanh kém tích cực vào năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động - công ty mẹ của DMX đã đưa ra chính sách yêu cầu các vị trí từ cấp trung trở lên cắt giảm một phần hoặc không nhận lương thưởng.

Thời điểm đó, ban lãnh đạo cho biết khi tình hình kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc, MWG dừng chính sách này và bắt đầu trả lương thưởng như bình thường.