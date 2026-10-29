Khơi dậy tinh thần sáng tạo

Với phương thức đăng ký, nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến, Hội thi lần thứ 19 khuyến khích phong trào lao động sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống.

KHƠI DẬY PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng các giải pháp kỹ thuật có ý nghĩa thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Ban Tổ chức Hội thi trao giải và Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp 2025. Ảnh: VĂN XĨ

Những sáng kiến xuất phát từ yêu cầu thực tế, dù ở quy mô nhỏ, nếu giải quyết được khó khăn trong sản xuất, cải tiến quy trình làm việc, tiết kiệm chi phí hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm đều có thể tạo ra giá trị đáng kể.

Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, khuyến khích áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Hội thi lần thứ 19 tiếp tục là diễn đàn để các cá nhân, tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời, phát hiện, tôn vinh những giải pháp có khả năng ứng dụng, nhân rộng.

Sáng tạo kỹ thuật không chỉ dành cho nhà khoa học hay người có trình độ chuyên môn cao. Những cải tiến về thiết bị, quy trình canh tác, phương pháp tổ chức công việc hoặc sản phẩm giải quyết được vấn đề thực tế đều có thể tham gia nếu đáp ứng các điều kiện theo Thể lệ Hội thi.

MỞ RỘNG CƠ HỘI CHO MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Theo Thể lệ, mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, nếu có giải pháp kỹ thuật đều có quyền tham gia.

Ban Tổ chức Hội thi trao giải và Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp 2025. Ảnh: VĂN XĨ

Các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đầu tư tạo ra giải pháp kỹ thuật cũng có quyền đứng tên đăng ký dự thi; những người trực tiếp sáng tạo phải được đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả.

Đối tượng tham gia rất đa dạng, từ trí thức, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên, người lao động tại doanh nghiệp đến nông dân, thành viên hợp tác xã và những cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Hội thi tiếp nhận giải pháp thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Thông tin hướng dẫn được đăng tải tại https://sangtao.dongthap.gov.vn.

Khi cần hỗ trợ, liên hệ Ban Thư ký Hội thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, số 27/9 đường Nguyễn An Ninh, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0273.3979071 hoặc 0939974947.

Giải pháp dự thi có thể là cơ cấu, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, hóa chất hoặc các phương pháp, quy trình chế biến, lắp ráp, canh tác và những giải pháp kỹ thuật khác theo quy định.

Giải pháp phải là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội; được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Đồng Tháp từ năm 2021 trở lại đây; đã được áp dụng trong thực tiễn hoặc sản xuất thử nghiệm thành công và có đủ thông số chi tiết để đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp không được tham gia gồm: Giải pháp đã đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; sáng kiến đã được công nhận phạm vi hiệu quả áp dụng cấp tỉnh; nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã có quyết định chấm dứt thực hiện của cơ quan quản lý nhiệm vụ.

ĐỀ CAO TÍNH MỚI, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Giải pháp dự thi được xem xét theo 3 nhóm tiêu chuẩn: Tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng; hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường.

Về tính mới, tính sáng tạo, giải pháp phải do tác giả hoặc nhóm tác giả trực tiếp nghiên cứu, sáng tạo, không sao chép hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác; đồng thời, có điểm mới hoặc cải tiến đáng kể về nguyên lý, cấu tạo, quy trình, công nghệ hoặc phương pháp so với các giải pháp đã được công bố hoặc áp dụng hợp pháp trước thời điểm nộp hồ sơ.

Về khả năng áp dụng, giải pháp cần được thử nghiệm, sản xuất thử hoặc áp dụng trong thực tế, chứng minh được tính khả thi và có khả năng nhân rộng tại Đồng Tháp hoặc trong phạm vi cả nước.

Về hiệu quả, giải pháp phải góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản lý hoặc đời sống; đồng thời, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, khi chuẩn bị hồ sơ, tác giả cần trình bày rõ vấn đề cần giải quyết, điểm mới của giải pháp, quá trình thực hiện, kết quả đạt được và khả năng ứng dụng.

Các minh chứng về hiệu quả kinh tế, tiến bộ kỹ thuật, cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe, môi trường hoặc tạo việc làm sẽ góp phần làm rõ giá trị thực tiễn của giải pháp.

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐẾN HẾT NGÀY 31-5-2027

Điểm đáng chú ý của Hội thi lần thứ 19 là tác giả hoặc nhóm tác giả đăng ký và nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến tại Hệ thống Thông tin Hội thi - Cuộc thi Sáng tạo: https://sangtao.dongthap.gov.vn.

Hồ sơ dự thi được lập dưới dạng bản điện tử, gồm: Phiếu đăng ký theo mẫu; ảnh 4 x 6 của từng tác giả, đồng tác giả (định dạng JPG hoặc PNG, chụp không quá 6 tháng, nền trắng hoặc xanh); bản mô tả tóm tắt giải pháp; bản toàn văn giải pháp; video giới thiệu giải pháp có thời lượng không quá 10 phút và các tài liệu minh chứng khác (nếu có).

Tài liệu minh chứng có thể gồm hình ảnh, video, văn bản xác nhận hoặc nhận xét của đơn vị ứng dụng; hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng mua bán sản phẩm, hóa đơn bán hàng, mô hình hoặc sản phẩm chế thử và các tài liệu liên quan.

Hồ sơ phải đầy đủ thành phần, đúng biểu mẫu, định dạng và thời hạn theo hướng dẫn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, Ban Thư ký Hội thi sẽ thông báo để tác giả bổ sung, hoàn thiện trong vòng 5 ngày làm việc; quá thời hạn trên mà không bổ sung, hồ sơ được xem là không hợp lệ.

Về tiến độ, thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31-5-2027. Các giải pháp dự thi dự kiến được chấm trong tháng 7-2027; công bố các giải pháp được đề nghị đưa vào xếp giải thưởng trong tháng 8-2027 và tổ chức Lễ trao giải trong tháng 9-2027. Vòng sơ khảo được thực hiện thông qua bản thuyết minh, video và các tài liệu liên quan.

Những giải pháp được chọn vào vòng chung khảo sẽ được phỏng vấn trực tiếp; tác giả hoặc nhóm tác giả thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo theo lịch thông báo của Ban Tổ chức.

Tác giả cần lưu ý, việc tham gia Hội thi không thay thế thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi có nhu cầu bảo hộ, tác giả liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn.

Hồ sơ dự thi được Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo bảo mật đến khi công bố kết quả.

TÔN VINH SÁNG TẠO

Hội thi lần thứ 19 có cơ cấu giải thưởng tối đa gồm: 6 giải Nhất, mỗi giải 30 triệu đồng; 12 giải Nhì, mỗi giải 24 triệu đồng; 18 giải Ba, mỗi giải 18 triệu đồng và 30 giải Khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng.

Tác giả hoặc nhóm tác giả đoạt giải được nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; việc đề xuất khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.

Ngoài ra, đối với đoàn viên Công đoàn có giải pháp đoạt giải Nhất, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo quy định.

Các giải pháp đoạt giải cấp tỉnh còn có cơ hội được lựa chọn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; tác giả, nhóm tác giả đạt từ giải Ba trở lên tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được đề nghị UBND tỉnh xét tặng Bằng khen theo quy định.

Để Hội thi lan tỏa sâu rộng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến Thể lệ; vận động, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tham gia.

Mỗi sáng kiến thiết thực là một cơ hội tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công việc và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Ban Tổ chức Hội thi mong nhận được sự hưởng ứng của đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và mọi cá nhân, tổ chức có giải pháp kỹ thuật phù hợp, chủ động hoàn thiện hồ sơ, đăng ký trực tuyến đến hết ngày 31-5-2027.