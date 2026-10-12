Những người trẻ lựa chọn dấn thân

Với ý tưởng Trường học số - một chạm cho mọi thủ tục hành chính, anh Cao Tiến Dũng (giữa) đã đoạt giải nhất Cuộc thi Chung tay cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ năm 2025.

Điểm chung của các cán bộ hội tiêu biểu được tuyên dương, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là tinh thần dấn thân, có những đóng góp nổi bật trong công tác hội và phong trào thanh niên tại địa phương.

Kết nối thanh niên cùng cống hiến

Chị Trần Thị Thanh Thanh có 10 năm gắn bó với công tác hội và phong trào thanh niên trong vai trò Ủy viên Ủy ban hội LHTN, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Trảng Bom trước đây và sau sáp nhập là Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Trảng Bom. Nhưng chị Thanh đã có đóng góp cho công tác hội từ trước đó nhiều năm trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng sống Trảng Bom (hiện thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Trảng Bom). Năm 2009, với mong muốn kết nối thanh niên, tạo cơ hội để thanh niên có thêm môi trường rèn luyện, cống hiến cho cộng đồng, chị Thanh đã thành lập CLB này. Từ chỗ chỉ có chưa đến 10 thành viên với những hoạt động đơn giản, mang tính chất nhóm nhỏ, đến nay sau 17 năm thành lập, CLB đã có đến 300 thành viên, tổ chức được những hoạt động vì cộng đồng để lại nhiều dấu ấn.

Theo chia sẻ của chị Thanh, trong dịp Tết Nguyên đán, CLB tổ chức những chuyến đi thiện nguyện đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong tháng Thanh niên, CLB tham gia ra quân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và các chương trình tình nguyện tại địa phương. Xuyên suốt mùa hè, các thành viên CLB còn hỗ trợ địa phương trong công tác chuyển đổi số, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến…

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là tên gọi mới của Giải thưởng 15 tháng 10 trước đây. Ðây là phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động cũng như công tác hội và phong trào thanh niên.

Đáng chú ý, các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng đều do chị Thanh vận động nguồn lực; đồng thời trực tiếp khảo sát địa bàn, kết nối với chính quyền địa phương, trường học và các đơn vị để triển khai chương trình. Trong năm 2026, với sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân và thành viên, CLB đã tổ chức được 4 đợt thiện nguyện trong và ngoài phường, trao tặng 200 phần quà, 100 đầu sách thiếu nhi, 1 bộ trống đội cùng nhiều quần áo, gạo, nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu cho trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh hoạt động vì cộng đồng, chị Thanh còn đề xuất tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kỹ năng thanh niên. Điển hình như: Chương trình Vũ điệu mùa hè - Summer Dance 2026 tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh thu hút hàng trăm thanh thiếu nhi; chương trình Hành trình rực rỡ năm 2026 được thiết kế 8 trạm trải nghiệm gắn với các tác phẩm điện ảnh về chủ đề cách mạng đem đến cho thanh niên cơ hội tìm hiểu về lịch sử kết hợp với kỹ năng số.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn cho chị Trần Thị Thanh Thanh.

Cùng với việc duy trì CLB Kỹ năng sống Trảng Bom, chị Thanh đã vận động thành lập thêm CLB Vũ điệu trẻ với 8 thành viên nòng cốt là chủ các phòng tập nhảy trên địa bàn và CLB Tóc thanh niên với 7 thành viên là những thanh niên đang hoạt động trong lĩnh vực tạo mẫu tóc. Các CLB này không chỉ tập hợp, tạo cơ hội để thanh niên hoạt động trong cùng lĩnh vực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mà còn phục vụ cộng đồng. Trong đó, CLB Vũ điệu trẻ tập luyện các tiết mục để biểu diễn phục vụ các sự kiện tại địa phương. CLB Tóc thanh niên tham gia hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên có nhu cầu và tham gia hoạt động cắt tóc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của các CLB bằng cách định hướng nội dung sinh hoạt, đề ra nhiệm vụ và các chương trình sẽ tổ chức trong năm; đồng thời vận động thành lập thêm một số CLB ở các lĩnh vực để thanh niên có thêm sự lựa chọn phù hợp với sở thích. Qua đó tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, “chia lửa” với tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương” - chị Thanh bày tỏ.

Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động phong trào

Chưa từng được đào tạo để làm phong trào nhưng khi được tin tưởng giao nhiệm vụ, anh Cao Tiến Dũng luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình, đưa hoạt động phong trào của Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) đi vào nền nếp, đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào thanh niên của phường.

Chị Trần Thị Thanh Thanh (bìa phải) hướng dẫn thành viên Câu lạc bộ Kỹ năng sống Trảng Bom chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện.

Theo lời anh Dũng, sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường đại học Đồng Nai), anh về Trường THCS Trần Hưng Đạo làm giáo viên Tổng phụ trách Đội. Sau này, anh còn được bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Trấn Biên… Từ một người không có kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội nhưng bằng tinh thần ham học hỏi, anh đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Chia sẻ về quá trình học hỏi của mình, anh Dũng cho hay: Bất kỳ trại rèn luyện, lớp tập huấn kỹ năng do tổ chức Đoàn, Hội, Đội cấp trên tổ chức tôi đều đăng ký tham gia. Nhớ nhất là năm 2015, tôi tham gia Trại rèn luyện Hào khí Đồng Nai được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Thác Đá Hàn (phường Trảng Bom). Trại được tổ chức vào cao điểm mùa mưa, các hoạt động trại diễn ra chủ yếu ở ngoài trời nên có lúc trại sinh phải dầm mình dưới mưa để hoàn thành các nội dung của trại. Vất vả mà xứng đáng, bản thân tôi có thêm nhiều kỹ năng cần thiết, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Dũng còn là tác giả của nhiều mô hình, sáng kiến trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, anh đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi.

Nổi bật là sáng kiến Ứng dụng AI và chuyển đổi số trong đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp thanh niên và tổ chức hoạt động Đoàn - Hội tại trường học. Theo chia sẻ của anh Dũng, sáng kiến tập trung khai thác hiệu quả các nền tảng AI, như: ChatGPT, Gemini, Canva AI, kết hợp mã QR, học liệu số, video, infographic và các nền tảng truyền thông số để xây dựng các sản phẩm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, kỹ năng số và nâng cao hiệu quả tập hợp thanh thiếu nhi.

Trong năm học 2025-2026, anh Dũng còn trực tiếp tổ chức 3 lớp giúp hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên, phụ trách Đội, đoàn viên, học sinh ứng dụng AI trong xây dựng kế hoạch, thiết kế sản phẩm truyền thông và tổ chức hoạt động phong trào. Qua đó góp phần nâng cao năng lực số, đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, Hội, Đội…

Bằng những đóng góp cụ thể, sáng tạo, những cán bộ hội tiêu biểu đã và đang góp phần đưa công tác hội và phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu; trở thành cảm hứng để mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.