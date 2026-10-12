Đánh giá toàn diện đội ngũ phó đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng

Tham gia hội thi, các thí sinh là phó đồn trưởng đồn Biên phòng và phó chỉ huy trưởng cửa khẩu cảng phụ trách nghiệp vụ trải qua 5 nội dung, gồm: Nhận thức chung về các mặt công tác theo phương pháp trắc nghiệm; xử trí các tình huống trong công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm theo phương pháp vấn đáp; bắn súng K54; điều lệnh và thể lực (bơi tự do tính thời gian).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc hội thi.

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Đội ngũ phó đồn trưởng và phó chỉ huy trưởng cửa khẩu cảng phụ trách nghiệp vụ lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia hội thi.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, hội thi là đợt kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện toàn diện, thiết thực, với yêu cầu cao, gắn kiến thức nghiệp vụ, quân sự với khả năng xử trí các tình huống, vụ việc phát sinh tại đơn vị và trên các tuyến biên giới. Đồng thời giúp ban tổ chức phát hiện những hạn chế, bất cập nhằm bổ sung kiến thức, đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương lấy “huấn luyện đồn Biên phòng làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt”.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh thực hiện thi trắc nghiệm nhận thức chung về các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Ban tổ chức và Ban giám khảo điều hành hội thi chặt chẽ, đúng kế hoạch; đánh giá kết quả thực chất, khách quan, công bằng. Đồng thời, tăng cường trao đổi, giải đáp những vấn đề cán bộ dự thi còn vướng mắc, nhất là các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Đối với cán bộ dự thi, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy chế hội thi; phát huy tinh thần cầu thị, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhất là những vấn đề mới trong công tác nghiệp vụ, quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra điều lệnh.

Giám khảo trao đổi, đặt câu hỏi đối với thí sinh.

Các thí sinh thực hiện thi nội dung bơi.

Ban tổ chức bố trí các tổ camera giám sát trong quá trình thi.

Hội thi còn là cơ sở giúp các cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nắm bắt những khó khăn, bất cập từ cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới; kịp thời có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.