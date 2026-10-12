Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

Các gương thanh niên tiêu biểu được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lan tỏa lối sống đẹp, trách nhiệm trong thanh niên

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam, Chương trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức, tôn vinh 15 gương mặt tiêu biểu.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam. Giải thưởng ra đời từ năm 2017, hưởng ứng phong trào "Người tốt, việc tốt" và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, sống đẹp là biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; sẵn sàng sẻ chia, dấn thân vì cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội.

Xuất phát từ tinh thần đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; những người gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình; những tấm gương biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, điều trân quý là phía sau mỗi phần thưởng đều có một câu chuyện về sự lựa chọn. 15 gương mặt được tuyên dương năm nay là 15 câu chuyện về những lựa chọn sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và nghị lực vươn lên. Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn sẻ chia thay vì chỉ nghĩ cho bản thân, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Từ những câu chuyện sống đẹp ấy, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhắn nhủ các bạn trẻ không nhất thiết lúc nào cũng phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn, biết dấn thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao cho tuổi trẻ và xã hội. Đó chính là ý nghĩa của “Thanh niên sống đẹp”.

15 gương mặt, 15 hành trình sống đẹp

Trong số các cá nhân được vinh danh, anh Phạm Thế Quang - giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - đã hai lần rời bục giảng, tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

Anh Cà Văn Minh - Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên - bền bỉ duy trì mô hình “Nuôi em Công an” từ tháng 7/2022 đến nay. Mô hình đã đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền - Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) - đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là trách nhiệm và lòng nhân ái bật lên đúng vào lúc một đứa trẻ cần chị nhất.

Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng.

Đinh Viết Tường vượt qua rào cản hội chứng Tics, vươn lên trong cuộc sống, theo đuổi đam mê nghệ thuật và tích cực truyền năng lượng tích cực tới cộng đồng. Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn. Mới đây anh ghi dấu ấn với phim “Trại buôn người”.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng./.