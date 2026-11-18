Vườn chuối của chị Hoa cho thu hoạch ổn định quanh năm.

Với chị Hoa, thành quả sau nhiều năm gắn bó với ruộng vườn không chỉ là những mùa cây sai trái mà còn là ngôi nhà khang trang, niềm vui khi cả bảy người con đều trưởng thành, có công việc, gia đình ổn định. Đằng sau cuộc sống đủ đầy hôm nay là những tháng ngày chị cần mẫn xới từng tấc đất, chăm từng gốc cây.

Gần một mẫu đất vườn được chị bố trí trồng nhiều loại cây ăn quả. Thanh trà, cam là những cây trồng lâu năm; chuối, đu đủ, dứa giúp tạo thêm nguồn thu trong thời gian chờ cây lớn. Mỗi loại cây có thời điểm thu hoạch khác nhau, nhờ đó khu vườn luôn có sản phẩm cung cấp ra thị trường qua các mùa. “Làm nông cực lắm, nhưng được cái có thu nhập ổn định, mùa nào thức nấy, thu hoạch quanh năm”, chị Hoa chia sẻ.

Hơn 10 năm trước, khi bắt đầu trồng thanh trà, cam và một số loại cây ăn quả lâu năm, chị Hoa đã tính chuyện lấy ngắn nuôi dài. Trong thời gian chờ cây lớn, chị tận dụng diện tích đất vườn để trồng thêm chuối, đu đủ, dứa.

Trước đây, người dân quanh vùng chủ yếu trồng chuối với số lượng ít, mỗi nhà chỉ vài bụi. Nhận thấy loại cây này phù hợp với điều kiện vườn nhà và nhu cầu tiêu thụ, chị mạnh dạn phát quang vườn tạp, trồng hơn 300 gốc chuối, đu đủ, dứa... để tăng nguồn thu. Bên cạnh đầu tư trồng trọt, chị còn chịu khó học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng của từng loại cây. Nhờ vậy, vườn chuối, đu đủ phát triển tốt và sau hơn một năm bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn thu đều đặn.

Theo chị Hoa, chuối là loại cây tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc. Sau khi cây mẹ cho buồng, có thể giữ lại những chồi khỏe để phát triển lứa tiếp theo. Vì vậy, trong vườn chuối luôn có những cây đang sinh trưởng, trổ buồng và đến kỳ thu hoạch. Để duy trì năng suất, chị chú trọng tỉa chồi, vệ sinh vườn, bảo đảm thoát nước và bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Từ cách làm này, khu vườn được khai thác hiệu quả hơn. Nguồn thu từ chuối, đu đủ giúp gia đình trang trải sinh hoạt, có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc những cây ăn quả lâu năm. Ngoài ra, chị Hoa còn thu mua nông sản của các hộ trong vùng để bán lại, tăng nguồn thu.

Hiện, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp buôn bán mang lại cho gia đình chị nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm. Đây là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, biết lựa chọn cây trồng phù hợp và khai thác hiệu quả diện tích đất vườn.

Điều đáng quý ở chị Hoa là tinh thần cần cù, chịu khó học hỏi và mạnh dạn thay đổi cách làm. Từ vài bụi chuối quanh nhà, chị nhận thấy tiềm năng tiêu thụ để mở rộng diện tích trồng, tạo thêm nguồn thu trong khi chờ các loại cây lâu năm cho quả. Cách làm này không chỉ giúp gia đình cải thiện kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả của việc tận dụng đất vườn và lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Trần Duy Hải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Long, nhận xét: “Chị Hoa là tấm gương nông dân chăm chỉ, chịu khó làm ăn để bà con lối xóm noi theo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể tại địa phương”.