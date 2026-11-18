Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên diện rộng, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng ngành công nghệ và chính sách lãi suất của Fed - ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 17/11 (rạng sáng ngày 18/11 giờ Việt Nam) với mức giảm trên diện rộng, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục chịu áp lực bán khi giới đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia, doanh nghiệp được xem là thước đo quan trọng đối với triển vọng ngành AI.

Các chỉ số S&P 500 giảm 76,06 điểm, tương đương 1%, xuống 7.340,53 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 848,75 điểm, tương đương 1,6%, còn 50.759,42 điểm. Nasdaq Composite giảm 181,37 điểm, tương đương 0,7%, xuống 24.328,38 điểm. Trong khi đó, Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 1,5%, xuống 2.701,87 điểm.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không còn giới hạn trong nhóm cổ phiếu công nghệ mà đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Theo Reuters, cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó cổ phiếu tài chính, phần mềm và hàng không nằm trong những nhóm giảm đáng kể.

Tâm điểm chú ý của thị trường tiếp tục là Nvidia, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong làn sóng đầu tư hạ tầng AI toàn cầu. Trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý, cổ phiếu hãng sản xuất chip này biến động mạnh, liên tục đảo chiều giữa tăng và giảm, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng tăng trưởng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Giới đầu tư không chỉ quan tâm đến doanh thu và lợi nhuận của Nvidia mà còn muốn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của thị trường chip AI. Sau giai đoạn tăng nóng, các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, máy chủ và hạ tầng điện toán đang đặt ra câu hỏi về thời gian thu hồi vốn cũng như hiệu quả kinh tế thực tế.

Những lo ngại này càng gia tăng khi thị trường xuất hiện thêm các thông tin bất lợi liên quan đến Nvidia và triển vọng ngành công nghệ. Bên cạnh đó, những tranh luận về việc mở rộng trung tâm dữ liệu, mức tiêu thụ năng lượng và các biện pháp hạn chế xuất khẩu thiết bị AI sang Trung Quốc cũng tạo thêm sức ép đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Không chỉ Nvidia, nhiều cổ phiếu công nghệ có mức định giá cao cũng chịu áp lực điều chỉnh. Reuters ghi nhận cổ phiếu Salesforce giảm mạnh, trong khi Broadcom có diễn biến tích cực hơn trong giao dịch sau giờ đóng cửa. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc hơn, thay vì tiếp tục mua vào đồng loạt các doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng AI.

Một yếu tố khác khiến thị trường thêm nhạy cảm là kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic. Sự kiện được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh doanh nghiệp AI này chuẩn bị bước ra thị trường vốn, với quy mô định giá được đề cập lên tới 1.400 tỷ USD. Quy mô kỳ vọng rất lớn khiến nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức định giá của các doanh nghiệp AI cũng như khả năng hấp thụ vốn của thị trường.

Trong phiên 17/11, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm khi dòng tiền tìm đến những tài sản được đánh giá an toàn hơn. Diễn biến này phần nào phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư trước những bất ổn trên thị trường cổ phiếu.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tăng, trái chiều với diễn biến của chứng khoán. Sự suy yếu của các chỉ số lớn tại Mỹ cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á đồng loạt giảm điểm, cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Đáng chú ý, đà giảm trong phiên 17/11 đã kéo dài chuỗi phiên điều chỉnh của các chỉ số chủ chốt. Theo Reuters, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 9. Điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng sau giai đoạn thị trường được hỗ trợ mạnh bởi kỳ vọng tăng trưởng từ nhóm doanh nghiệp công nghệ và AI.

Tính từ đầu tuần, S&P 500 đã giảm 2,9%, Dow Jones mất 3%, trong khi Nasdaq Composite và Russell 2000 cùng giảm 3,2%. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian trước đó.

Tuy nhiên, nếu xét từ đầu năm 2026, các chỉ số chủ chốt vẫn duy trì mức tăng. Theo AP, Russell 2000 tăng 8,9%, S&P 500 tăng 7,2%, Dow Jones tăng 5,6% và Nasdaq Composite tăng 4,7%. Những con số này cho thấy thị trường chưa đánh mất hoàn toàn thành quả tăng trưởng, nhưng động lực đi lên đang đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 17/11 phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư Phố Wall. Thay vì tiếp tục đặt cược mạnh vào triển vọng AI, dòng tiền đang đòi hỏi những bằng chứng cụ thể hơn về hiệu quả đầu tư, khả năng tạo lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh và triển vọng doanh thu của Nvidia sẽ là phép thử quan trọng đối với tâm lý thị trường. Nếu kết quả vượt kỳ vọng và triển vọng kinh doanh đủ tích cực, cổ phiếu công nghệ có thể tìm được điểm tựa phục hồi. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu hụt hơi nào cũng có thể làm gia tăng áp lực điều chỉnh đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát và thông điệp chính sách từ Fed tiếp tục là những biến số cần theo dõi. Trong bối cảnh định giá cổ phiếu vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ kỳ vọng lãi suất, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ ưu tiên quản trị rủi ro, lựa chọn những doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận vững chắc thay vì chạy theo các cổ phiếu tăng trưởng nóng.