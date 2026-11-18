Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảm nhiệm những lĩnh vực thiết yếu như dịch vụ công, nông nghiệp, môi trường, quản lý, duy tu công trình, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Ngày 2/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu. Theo đó, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng, áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đây là sự quan tâm kịp thời của Nhà nước trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cấp xã. Tuy nhiên, đội ngũ viên chức cấp xã không thuộc đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp này.

Trong điều kiện hiện nay, có những vị trí việc làm viên chức đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc không kém so với cán bộ, công chức cấp xã; họ cũng trực tiếp phục vụ người dân, chịu áp lực lớn về tiến độ và chất lượng công việc. Đáng chú ý, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là ở các xã gần như chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho viên chức.

Phát biểu thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Vĩnh Long) cho rằng, để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì bên cạnh đội ngũ công chức cần có đội ngũ viên chức đủ năng lực, tâm huyết. Điều cần hướng tới là xây dựng cơ chế đãi ngộ phản ánh đúng giá trị công việc, trách nhiệm và đóng góp của từng nhóm. Khó đòi hỏi chất lượng dịch vụ công ngày càng nâng cao nếu chính sách cho người trực tiếp thực thi chưa được quan tâm tương xứng.

Rõ ràng, thực tiễn đang đặt ra nhu cầu phải nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp cho viên chức cấp xã. Trước mắt cần đánh giá khả năng áp dụng phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân. Việc xây dựng chính sách phải căn cứ vào tính chất công việc, mức độ trách nhiệm, thu nhập hiện có và khả năng cân đối ngân sách, xác định rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng.

Khi xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ cần tập trung khắc phục bất cập hiện nay trong chính sách phụ cấp; sớm nghiên cứu, tham mưu đánh giá đồng thời chính sách đối với công chức và viên chức cấp xã trên cơ sở đối chiếu vị trí việc làm, trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vị trí có tính chất công việc tương đương, cần nghiên cứu phương án bảo đảm tương quan thu nhập hợp lý; ở địa bàn khó khăn, dân số đông hoặc nhu cầu dịch vụ công lớn cần có chính sách hỗ trợ phù hợp điều kiện thực tế.