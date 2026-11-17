Ứng dụng thu gom và xe tải thu gom UCO của FatHopes Energy. Nguồn: Fathopes.Energy.

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và FatHopes Energy (Malaysia) đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới thu gom dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) tại Việt Nam, hướng tới tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến.

Một trong những công nghệ được ứng dụng là Hệ thống Quản lý Tái chế Chất thải (Waste Recycling Management System - WRMS) do FatHopes Energy phát triển. Nền tảng số này theo dõi UCO từ nơi phát sinh, qua thu gom đến khi vào chuỗi cung ứng nguyên liệu, giúp tăng minh bạch và đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, chứng nhận quốc tế.

Theo kế hoạch, chương trình triển khai trước tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng dần ra các địa phương. UCO được thu gom từ nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản và hộ gia đình. Trước mắt, nguồn thu gom chủ yếu cung cấp cho chuỗi cung ứng SAF của FatHopes Energy.

PVOIL có khoảng 1.050 cửa hàng xăng dầu cùng hệ thống kho, vận tải và logistics trên cả nước. PVOIL Trans là đơn vị thành viên, sẽ trực tiếp tổ chức thu gom, phối hợp với doanh nghiệp, cộng đồng và các bên liên quan tại địa phương để từng bước mở rộng mạng lưới.

Ông Vinesh Sinha, Tổng Giám đốc FatHopes Energy, cho biết hai bên kết hợp năng lực của FatHopes Energy về truy xuất nguồn gốc số, thu gom nguyên liệu và chuỗi cung ứng SAF với mạng lưới của PVOIL. FatHopes Energy đang xây dựng hạ tầng cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Với PVOIL và PVOIL Trans, đây là định hướng tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua hệ thống thu gom hiện đại, minh bạch, vừa mang lại giá trị môi trường, vừa tạo nguồn nguyên liệu cho nhiên liệu hàng không bền vững trong tương lai.

Đầu tháng 4/2026, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty GgenTec (Hàn Quốc) cũng đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu dự án nhà máy sản xuất dầu tái sinh từ dầu thải, nhựa thải và cao su thải, nhằm tối ưu chuỗi giá trị thu gom - tái chế - sản xuất - phân phối.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng khung chính sách, thúc đẩy hệ sinh thái và tăng cường hợp tác quốc tế về SAF. Việt Nam không chỉ hướng tới ứng dụng SAF trong nước mà còn đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nên sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế có ý nghĩa quan trọng.