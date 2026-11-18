Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, hiện ở mức 103,56.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm khỏi các mức cao gần đây trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi loạt số liệu kinh tế Mỹ được công bố cho thấy hoạt động tiêu dùng duy trì ổn định, trong khi thị trường nhà ở ngày càng suy yếu. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4-2025.

Tuy nhiên, các chiến lược gia nhận định đà giảm của đồng USD chỉ là nhịp điều chỉnh sau đợt tăng mạnh gần đây, chứ chưa phải dấu hiệu khởi đầu cho một xu hướng suy yếu trên diện rộng.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay, cho biết: “Đồng USD đã tăng giá vượt trội so với tất cả các đồng tiền chủ chốt khác kể từ tuần trước, sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra những phát biểu mang quan điểm cứng rắn, tiếp đó là số liệu lạm phát Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến. Những diễn biến này đã củng cố kỳ vọng lãi suất ở mức cao hơn, đồng thời nới rộng chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền”.

Số liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 tăng ở mức vừa phải, khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu cho ô tô và những mặt hàng có giá trị lớn khác trong bối cảnh giá cả gia tăng.

Giới đầu tư vẫn tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 nhằm kiềm chế lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới.

Trong một báo cáo, ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, nhận định: “Đà tăng của đồng USD có thể đã phần nào vượt quá mức hợp lý trong ngắn hạn, khi việc các Ngân hàng Trung ương lớn khác thắt chặt chính sách tiền tệ đang thu hẹp khoảng cách về định hướng chính sách so với Fed”.

Tuy nhiên, ông Haddad nhấn mạnh: “Tăng trưởng kinh tế Mỹ vững chắc, điều kiện thị trường lao động thuận lợi và áp lực lạm phát cơ bản dai dẳng vẫn là những yếu tố khiến triển vọng của đồng USD nghiêng về chiều hướng tăng giá”.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR tăng 0,2%, lên 1,10133 USD, sau khi có thời điểm giảm xuống 1,0983 USD, mức thấp nhất trong 19 tháng.

Bà Jane Foley, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Rabobank, nhận định đồng EUR nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn ổn định quanh ngưỡng 1,10 USD trước khi thị trường có đủ cơ sở và niềm tin để tiếp tục đẩy đồng tiền này xuống thấp hơn.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD giảm 0,1%, xuống 159,30 yên/USD, thấp hơn một chút so với ngưỡng 160 yên/USD. Đây là mức tỷ giá mà giới giao dịch đánh giá có thể trở thành ngưỡng kích hoạt một đợt can thiệp mới của chính quyền Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,3%, lên 1,32215 USD, trước khi Anh công bố số liệu lạm phát vào ngày 18-11.

Đồng USD giảm sau loạt số liệu kinh tế Mỹ trái chiều. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (18-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.652 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.884 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 26.787 đồng - 29.607 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: