Theo CNBC, các nhà giao dịch cho biết thông tin về sự cố mạng tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã làm gia tăng lo ngại gần đây về sự ổn định của cơ sở hạ tầng công nghệ quốc gia, đồng thời gây áp lực lên thị trường.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 849 điểm, tương đương 1,64%, xuống còn 50.759 điểm. Có thời điểm trong phiên, chỉ số này đã sụt giảm hơn 1.000 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,03%, chốt phiên với 7.341 điểm – mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 7.

Trước đó trong phiên, chỉ số này đã có lúc sụt giảm tới 1,7%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,74%; từng có thời điểm sụt giảm khoảng 2,1%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Các chỉ số chính đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất trong ngày sau khi CNN đưa tin rằng một mạng lưới bảo mật được NSA sử dụng đã gặp sự cố ngừng hoạt động. Theo các nguồn tin của CNN, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng.

Sau đó cùng ngày, NSA đã đưa ra tuyên bố cho biết cơ quan này “đã gặp tình trạng suy giảm hiệu năng tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo kế hoạch”. NSA khẳng định thêm rằng “các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường”.

Các nhà giao dịch cho biết thông tin này đã góp phần đẩy giá cổ phiếu đi xuống, dù mức sụt giảm vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sự cố này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vấn đề gây lo ngại gần đây, bao gồm lệnh tạm dừng bay của Cục Hàng không Liên bang (FAA) vào cuối tuần qua, sự cố dịch vụ Outlook của Microsoft tuần trước, cùng một số vấn đề phát sinh gần đây với các ứng dụng ngân hàng.

Cổ phiếu Nvidia kết thúc phiên với mức giảm 0,5% trong bối cảnh nhà đầu tư tỏ ra lo lắng trước khi công ty công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, cổ phiếu này từng có thời điểm tăng nhẹ trong phiên sau khi ông Jensen Huang cho biết ông sẵn sàng quay trở lại đảm nhiệm vị trí CEO nếu Hội đồng Quản trị công ty cho rằng điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

“Nvidia nhiều khả năng sẽ công bố kết quả kinh doanh và dự báo đầy lạc quan, nhưng khó có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các nhà đầu tư về những vấn đề đang gây áp lực lớn lên cổ phiếu này, chẳng hạn như câu chuyện về Ban lãnh đạo hay các cuộc điều tra liên quan đến kiểm soát xuất khẩu”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, chia sẻ với CNBC. “Nhu cầu mạnh mẽ có thể giúp ổn định tình hình, nhưng để cổ phiếu tiếp tục bứt phá, cần có những thông tin rõ ràng hơn về triển vọng từ năm 2028 trở đi”.

11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều kết phiên trong sắc đỏ.

Các cổ phiếu công nghệ khác đều kết phiên trong sắc đỏ, dù đã hồi phục đáng kể so với mức thấp nhất trong ngày; trong đó, Micron Technology mất 0,9%, Advanced Micro Devices (AMD) đi xuống 0,2%, Intel giảm 0,5%, Microsoft giảm 2%.

Cổ phiếu của các công ty như Iren tụt hơn 3%, còn Nebius giảm 1%. Trước đó trong ngày, nhà đầu tư Steve Eisman nhận định với CNBC rằng đây là những cổ phiếu có nguy cơ chịu thiệt hại lớn nhất nếu bê bối liên quan đến ông Jensen Huang (CEO Nvidia) khiến Nvidia rút lại các khoản tài trợ cho hệ sinh thái AI.