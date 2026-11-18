Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo cơ quan này, biện pháp giảm thuế quan trên áp dụng đối với 116 triệu CAD hàng thịt lợn đông lạnh xuất khẩu và 285 triệu CAD cá và hải sản xuất khẩu.

Cũng theo Văn phòng Thủ tướng Canada, hai nước đã nhất trí gia hạn thêm 2 năm đối với các biện pháp miễn thuế hiện hành áp dụng cho một số sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc.