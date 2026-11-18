Trung Quốc giảm thuế quan cho 280 triệu USD hàng hóa Canada
Văn phòng Thủ tướng Canada ngày 17/11 cho biết Trung Quốc đã nhất trí giảm thuế quan bổ sung đối với khoảng 400 triệu CAD, tương đương 280 triệu USD, hàng hóa của nước này.
Theo cơ quan này, biện pháp giảm thuế quan trên áp dụng đối với 116 triệu CAD hàng thịt lợn đông lạnh xuất khẩu và 285 triệu CAD cá và hải sản xuất khẩu.
Cũng theo Văn phòng Thủ tướng Canada, hai nước đã nhất trí gia hạn thêm 2 năm đối với các biện pháp miễn thuế hiện hành áp dụng cho một số sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trung-quoc-giam-thue-quan-cho-280-trieu-usd-hang-hoa-canada/444767.html