Phiên 17/11, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) kết thúc ở 36.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 109.633 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên đạt hơn 76,6 triệu cổ phiếu.

Phần lớn giao dịch diễn ra theo phương thức thỏa thuận, với gần 74,4 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị đạt 2.574 tỷ đồng. Giá giao dịch bình quân khoảng 34.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5,7% so với giá đóng cửa.

Trong khi đó, giao dịch khớp lệnh chỉ đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 83 tỷ đồng.

Hoạt động thỏa thuận với khối lượng lớn tại LPB tiếp tục diễn ra trong phiên 17/11, sau khi mã này ghi nhận hơn 52 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị hơn 1.759 tỷ đồng trong phiên liền trước (16/11).

Tính từ ngày 3/11 đến hết 17/11, cổ phiếu LPB đã có 11 phiên liên tiếp ghi nhận giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng trong giai đoạn này đạt khoảng 432,7 triệu cổ phiếu, tương đương gần 14,5% vốn điều lệ ngân hàng, với tổng giá trị hơn 14.619 tỷ đồng.

Riêng phiên 12/11 ghi nhận khối lượng thỏa thuận lớn nhất kể từ ngày 21/7, với hơn 88,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị gần 2.993 tỷ đồng. Danh tính các bên tham gia những giao dịch này hiện chưa được xác định.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật gần nhất vào ngày 27/7, Vietnam Post nắm giữ 6,537% vốn ngân hàng. Hồi tháng 6, Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng bắt đầu nắm 4,89% vốn ngân hàng. Sau đó một tháng, bà Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng - cũng mua hơn 148 triệu cổ phiếu để sở hữu 4,97% vốn tại đây.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.562 tỷ đồng, cũng tăng 29%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 8.361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 8,4% và 8,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 421.831 tỷ đồng, tăng 25%.

Năm 2026, LPBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 615.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngân hàng đã thực hiện khoảng 69,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.