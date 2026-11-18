Giá cà phê trong nước hôm nay xuống dưới 80.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê xuống mức thấp nhất gần 3 năm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, nối dài chuỗi phiên điều chỉnh trong những ngày gần đây. Theo mức giảm được ghi nhận, giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt mất thêm 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 79.300 - 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống còn 80.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức giảm tương tự, hiện được thu mua ở mức 80.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê lùi về 79.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất, đạt 79.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều giữa hai chủng loại chính.

Theo dữ liệu từ sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.144 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 51 USD/tấn, xuống mức 3.123 USD/tấn

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt phục hồi. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,05 US cent/pound, lên 280,7 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,4 US cent/pound, đạt 274,9 US cent/pound. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 1,1 US cent/pound, lên 270,55 US cent/pound.

Giá tiêu cao nhất ở mức 136.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng thu mua hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cũng ghi nhận mức giá tương tự. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước xuất khẩu lớn nhìn chung chưa có thay đổi đáng kể.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, Malaysia vẫn là quốc gia có giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l được báo giá 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục đứng ở mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì ở mức 12.000 USD/tấn./.