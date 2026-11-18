Kang Wei và Alice Huang. Ảnh: China Automotive.

Alice Huang và chồng, Kang Wei, theo đuổi hai hướng kinh doanh khác nhau nhưng có điểm giao thoa trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi Alice tập trung xây dựng mối quan hệ với Jensen Huang, khi đó là CEO Nvidia, Kang Wei phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu rộng lớn.

Theo rà soát các hồ sơ doanh nghiệp và tài liệu công khai của Wall Street Journal, tổng vốn đầu tư dự kiến gắn với mạng lưới doanh nghiệp của Kang trong giai đoạn 2021-2024 vượt 9 tỷ USD. Các dự án trải rộng tại nhiều địa phương, với quy mô từ những khu công nghiệp điện toán đến các tổ hợp trung tâm dữ liệu lớn.

Những thông tin về hoạt động kinh doanh của Kang trước đây chưa được công bố rộng rãi. Câu chuyện thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện thông tin Alice Huang có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, đồng thời liên quan đến những tranh cãi xoay quanh hoạt động của công ty Megaspeed.

Mạng lưới trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD

Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của Kang bắt đầu hình thành từ cuối năm 2021. Một doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới này là Century Longteng, có trụ sở tại Thượng Hải.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, cuối năm 2021, cơ cấu cổ đông Century Longteng gồm một đơn vị thuộc chính quyền địa phương Thượng Hải nắm 10% cổ phần, một công ty đầu tư thuộc Hexi Capital sở hữu 27% và tập đoàn Century Huatong nắm 63%.

Century Huatong là doanh nghiệp niêm yết tại Thâm Quyến, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến trước khi mở rộng sang hạ tầng trung tâm dữ liệu. Kang về sau đảm nhiệm vị trí điều hành tại Century Longteng.

Tuy nhiên, hiện công ty không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Trụ sở Century Huatong. Ảnh: Baidu.

Đầu năm 2022, Century Longteng ký thỏa thuận hợp tác với Huawei Technologies về phát triển trung tâm dữ liệu đám mây, hạ tầng năng lượng và năng lực tính toán. Tại lễ ký kết, Kang xuất hiện cùng các lãnh đạo cấp cao của Huawei.

Thỏa thuận này mở đầu cho hàng loạt dự án giúp Century Longteng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Một trong những dự án đáng chú ý được công bố vào mùa hè năm 2022 tại thành phố Vu Hồ, nơi có gần 4 triệu dân bên bờ sông Dương Tử, thuộc miền đông - trung Trung Quốc.

Century Longteng thống nhất xây dựng một khu công nghiệp điện toán thông minh với tổng vốn đầu tư dự kiến 4,5 tỷ USD. Tổ hợp gồm 8 tòa nhà trung tâm dữ liệu, trải rộng trên diện tích gần 381.000 m2, tương đương hơn 70 sân bóng đá, với sức chứa dự kiến khoảng 24.000 tủ máy chủ.

Quy mô dự án cho thấy tham vọng lớn của Kang trong lĩnh vực hạ tầng điện toán. Theo hồ sơ chính quyền địa phương, công trình được hỗ trợ về điện năng và cơ sở hạ tầng.

Tính đến tháng 4/2026, ít nhất một tòa nhà trung tâm dữ liệu có diện tích khoảng 46.500 m2 tại đây đã được đăng ký hoàn thành.

Tháng 7/2024, Kang tiếp tục xuất hiện tại lễ khởi công một dự án lớn khác ở Lương Sơn, khu vực miền núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD. Các tài khoản thông tin chính thức của địa phương giới thiệu Kang là chủ tịch một đơn vị dịch vụ dữ liệu trực thuộc Century Longteng.

Alice Huang và mối liên hệ với Nvidia

Trong khi Kang mở rộng hoạt động trung tâm dữ liệu, Alice Huang cũng xây dựng hoạt động kinh doanh liên quan đến chip Nvidia thông qua Megaspeed.

Đến tháng 11/2023, Megaspeed thông báo với Nvidia rằng Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, sẽ là khách hàng chủ lực. Theo Wall Street Journal, Megaspeed sau đó được Nvidia công nhận là đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, qua đó được ưu tiên tiếp cận nguồn chip.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Cũng trong tháng đó, Alice Huang chấm dứt vai trò giám đốc đăng ký tại Megaspeed trong quá trình tái cơ cấu sở hữu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bà và Jensen Huang vẫn tiếp tục.

Hai người được chụp ảnh cùng nhau tại một nhà hàng ở Singapore vào cuối năm 2023, sau đó xuất hiện bên nhau tại triển lãm công nghệ Computex ở Đài Bắc năm 2024.

Hai vợ chồng cũng tìm cách thu hút vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài cho những dự án kinh doanh. Theo Wall Street Journal, từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025, họ giới thiệu một số dự án trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải và Đông Nam Á, đồng thời quảng bá rằng nhà đầu tư có thể thu về khoản lợi nhuận gấp 3 lần trong vòng 3 năm. Họ cũng đề cập đến khả năng tiếp cận nguồn chip Nvidia để phục vụ các dự án.

Tuy nhiên, hoạt động của Megaspeed sớm gặp trở ngại. Tháng 2/2025, Singapore mở cuộc điều tra công ty cùng các lãnh đạo chủ chốt vì nghi vấn khai báo không trung thực trong các giao dịch mua máy chủ.

Tòa nhà Ocean Financial Centre, nơi đặt địa chỉ văn phòng đăng ký của công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore ngày 10/11. Ảnh: Reuters.

Sau quá trình điều tra, nhà chức trách cho biết chưa có đủ bằng chứng về hành vi phạm tội theo luật trong nước. Tuy nhiên, Alice Huang nhận cảnh cáo nghiêm khắc và bị cấm nhập cảnh trở lại Singapore. Bộ Nội vụ Singapore cho biết cuộc điều tra liên quan đến Megaspeed và 6 cá nhân khác vẫn tiếp tục, theo Strait Times.

Trong khi đó, Kang từng bị tạm giữ tại Thượng Hải hồi đầu năm 2026 liên quan cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán, theo thông tin từ tạp chí Caixin công bố trước đó.

Những người quen biết hai vợ chồng cho biết Kang gần đây đã được trả tự do. Ông cũng chia sẻ một bức ảnh chụp cùng bạn bè tại Đại học Stanford.