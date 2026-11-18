Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà cho học sinh tổ dân phố Dưỡng Mong tại ngày hội.

Gắn kết cộng đồng từ giá trị văn hóa

Về với tổ dân phố Dưỡng Mong (phường Mỹ Thượng) những ngày giữa tháng 11, dễ nhận thấy sự đổi thay trong diện mạo khu dân cư và nếp sống văn hóa. Những tuyến đường bê tông phẳng lì, ngập tràn sắc hoa, hàng rào xanh mướt mắt cùng tiếng cười nói rộn rã của bà con trong những ngôi nhà văn hóa cộng đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Ứng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Dưỡng Mong, chia sẻ với niềm tự hào: “Ngày hội Đại đoàn kết năm nay mang một luồng gió hoàn toàn mới khi được lồng ghép trọn vẹn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Bà con không chỉ quây quần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận, mà còn hào hứng cùng nhau nấu những món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian. Sự gắn kết văn hóa ấy chính là chất keo kết dính, là chìa khóa giúp chi bộ, ban công tác mặt trận và Nhân dân đồng lòng vượt qua mọi thử thách, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Ông Hoàng Sanh - cựu chiến binh tổ dân phố Dưỡng Mong, bồi hồi khi nhìn bà con quây quần trong Ngày hội. Từng đi qua gian khổ chiến tranh, ông thấu hiểu hơn ai hết giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và sự đoàn kết. Nhìn thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cha ông, từ việc tự giác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho đến việc vận động con cháu chăm ngoan, học tập, ông thật sự an lòng. “Ngày hội đoàn kết hôm nay không đơn thuần là dịp vui chơi, mà còn là cầu nối các thế hệ, để con cháu thấu hiểu và tiếp lửa truyền thống quý báu của cha ông” - ông Sanh trải lòng.

Không khí đoàn kết của Ngày hội cũng lan tỏa đến các bản làng vùng cao. Tại thôn Hương Sơn (xã Nam Đông) và thôn Thượng Lộ (xã Khe Tre) - nơi đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống, không gian văn hóa cộng đồng được thể hiện qua mái nhà Gươl, tiếng cồng chiêng trầm hùng và điệu múa Tung tung da dá uyển chuyển.

Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre, chia sẻ về sức sống văn hóa nơi tuyến núi: “Đối với đồng bào Cơ Tu, văn hóa chính là linh hồn, là cội nguồn của sự sống. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam là một hướng đi thiết thực và sâu sắc để bảo tồn bản sắc. Nhờ đoàn kết, bà con đã biết cùng nhau phát triển kinh tế rừng, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới tiến bộ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hồn cốt, bản sắc của núi rừng Trường Sơn”.

Động lực phát triển từ sự đồng thuận

Song hành cùng nhịp sống vùng cao, tại các khu dân cư ven biển, tinh thần đại đoàn kết cũng được phát huy qua các hoạt động cộng đồng. Việc gắn kết phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với gìn giữ các lễ hội, các làn điệu dân ca miền biển góp phần bồi đắp các giá trị văn hóa truyền thống. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển ngày càng được nâng cao, tạo thế vươn khơi bám biển.

Đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, sự kết hợp này tạo sức hút, khơi dậy niềm tự hào và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Ngày hội không chỉ là không gian văn hóa cộng đồng giàu ý nghĩa để gặp gỡ, sẻ chia, biểu dương các điển hình tiêu biểu mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần tự quản, sáng tạo và sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khẳng định đoàn kết tạo nên sức mạnh cộng đồng và văn hóa chính là mạch nguồn nuôi dưỡng, làm bền chặt sức mạnh ấy, đồng chí đề nghị mỗi gia đình, khu dân cư trên địa bàn thành phố tiếp tục gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Huế thông qua nếp sống văn minh, cách ứng xử chân thành và nghĩa tình. Qua đó, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững và đậm đà bản sắc.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, chung vui mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa cộng đồng. Từ mỗi gia đình, khu dân cư, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng đời sống văn minh, nghĩa tình trong cộng đồng.