Nhật Kim Anh nói gì về Quang Lê?

Mới đây, Quang Lê chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức một đêm diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Đáng chú ý, nam ca sĩ nhắc đến Nhật Kim Anh và tiết lộ đã yêu mến cô từ khi theo dõi bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa, gắn liền với chuyện tình của cậu Ba và Thị Bình.

Quang Lê viết: “Xem kịch sống tối thứ Bảy! Quang Lê mê Nhật Kim Anh từ khi xem bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa, với chuyện tình của cậu Ba và Thị Bình. Đây là lần đầu tiên được xem Nhật Kim Anh diễn trực tiếp trên sân khấu kịch. Phải nói là quá đã! Khóc có, cười có, những đoạn tâm lý căng thẳng cũng có đủ, quá xuất sắc luôn!

Các anh chị em nghệ sĩ ai cũng hay, đặc biệt Ốc Thanh Vân diễn rất nội tâm, có những phân đoạn khiến mình thật sự xúc động.

Vui hơn nữa là được gặp nhiều thần tượng mà trước giờ chỉ thường thấy trên phim: anh Quyền Linh, đạo diễn Phương Điền, NSND Lê Thiện, rồi có cả em Tố My nữa! Một tối thứ Bảy thật đáng nhớ tại Sân khấu Kịch Hồng Vân! - ‘Cuốn Truyện Bị Đốt’”.

Nhật Kim Anh thể hiện niềm vui khi nhận được tình cảm và lời động viên từ Quang Lê.

Chia sẻ lại bài đăng của Quang Lê, Nhật Kim Anh viết: “Hạnh phúc vô cùng luôn ạ! Em cảm ơn anh Quang Lê”. Phản hồi ngắn gọn của nữ diễn viên thể hiện niềm vui khi nhận được tình cảm và lời động viên từ nam ca sĩ.

Cuốn Truyện Bị Đốt là vở kịch do NSND Hồng Vân đạo diễn, lấy cảm hứng từ tác phẩm Người hùng không cầm súng của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Tác phẩm tái hiện số phận của những con người trải qua chiến tranh và những biến cố kéo dài sau ngày hòa bình lập lại, đặt ra nhiều suy ngẫm về tình bạn, tình yêu, lòng tham và những tổn thương hậu chiến.

Vở diễn có bối cảnh trải dài từ năm 1968 đến năm 1993, xoay quanh ba người bạn Hiệp, Hằng và Lâm, vốn cùng học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong chiến tranh, họ gặp những nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại kho lương thực ở Trường Sơn. Sau 25 năm, những ký ức và sự thật bị che giấu dần được hé lộ, tạo nên các nút thắt kịch tính cho câu chuyện.

Trong vở diễn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm.

Trong vở diễn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, nữ thanh niên xung phong miền Nam chân chất, giàu lòng dũng cảm và sống tình nghĩa. Nhân vật phải đối diện với căn bệnh từ thời chiến cùng những mất mát riêng, trong đó có hành trình nuôi con một mình khi hòa bình lập lại. Vai diễn đánh dấu sự trở lại sân khấu kịch của Nhật Kim Anh sau khoảng 10 năm. Không chỉ tham gia diễn xuất, cô còn thể hiện ca khúc chủ đề của vở diễn.

Đồng hành cùng Nhật Kim Anh là NSƯT Ốc Thanh Vân trong vai Hằng, người phụ nữ mang nhiều giằng xé nội tâm khi phải đối diện với những thay đổi và sự toan tính của chồng. Trong khi đó, NSND Trung Anh đảm nhận vai Hiệp, người bạn chịu nhiều thiệt thòi. Diễn viên Hoàng Khôi vào vai một cựu chiến binh có tính cách mồm mép, bất tài và háo danh. Bên cạnh các vai chính, dàn diễn viên của Sân khấu Kịch Hồng Vân còn đảm nhận nhiều nhân vật khác, góp phần hoàn thiện bức tranh số phận của những con người trong tác phẩm.

Suất công diễn đầu tiên tối 4/10/2026 và 10/10/2026 tại Sân khấu Kịch Hồng Vân ghi nhận tình trạng cháy vé. Sau khi vở diễn khép lại, NSND Hồng Vân, Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân đã ôm nhau bật khóc vì xúc động trước sự đón nhận của khán giả. Tác phẩm cũng được lựa chọn tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 18/10/2026.

Nghệ sĩ Hồng Vân, Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân bật khóc sau đêm diễn vở Cuốn truyện bị đốt.

Với Nhật Kim Anh, sự trở lại lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi cô có cơ hội tiếp tục theo đuổi sân khấu kịch sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động nghệ thuật khác. Trước đó, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh qua bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa, trong đó cô hóa thân thành Thị Bình, người phụ nữ có mối tình nhiều trắc trở với cậu Ba Khải Duy do Cao Minh Đạt thủ vai.

Chính vai Thị Bình đã giúp tên tuổi Nhật Kim Anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Bởi vậy, khi Quang Lê nhắc lại Tiếng Sét Trong Mưa để bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ diễn viên sau khi xem cô diễn kịch trực tiếp, câu chuyện không chỉ dừng ở một lời khen mà còn gợi lại dấu ấn của cô trong lòng người xem. Màn tương tác giữa hai nghệ sĩ cũng góp phần thu hút sự chú ý đến Cuốn Truyện Bị Đốt và hành trình trở lại sân khấu của Nhật Kim Anh.