Lời kêu cứu gây xôn xao của diễn viên Viên Lễ Lâm

Theo tờ China Times, rạng sáng 13/10, nữ diễn viên Hong Kong gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải tâm thư dài gần 3.000 chữ. Trong đó, Viên Lễ Lâm kể lại những lần bị quấy rối tình dục bởi đạo diễn và cả nam diễn viên cùng đoàn phim kể từ khi vào nghề.

Ngôi sao Năm của anh, ngày của em chia sẻ từng nhận về những câu nói khiếm nhã liên quan đến chuyện tế nhị, thậm chí một nam đạo diễn từng nói cô "không có vẻ ngoài khiến người khác muốn lên giường". Viên Lễ Lâm cũng kể từng gặp cảnh hôn không có trong kịch bản khi đang quay phim. Hồi đầu năm nay, khi quảng bá một dự án phim, cô và các nữ đồng nghiệp còn bị chế giễu "trông giống những cô gái tiếp khách ở hộp đêm".

Khi phản ứng trước những lời lẽ, hành vi quấy rối tình dục, xúc phạm danh dự, nữ diễn viên còn bị mỉa mai là người không biết đùa giỡn. Sau thời gian dài chịu đựng, Viên Lễ Lâm chọn cách lên tiếng công khai trên mạng xã hội.

Viên Lễ Lâm đăng tải tâm thư dài chia sẻ về việc bị quấy rối tình dục. Ảnh: China Times.

Diễn viên cho biết khi quyết định kể lại những chuyện như vậy, bản thân cô đối diện nhiều áp lực, thậm chí có thể trở thành đối tượng bị công kích. “Cái giá phải trả khi công khai sự việc thường nặng nề đến mức khó lòng gánh nổi”, người đẹp bày tỏ.

Bài đăng của Viên Lễ Lâm nhanh chóng thu hút quan tâm. Nhiều đồng nghiệp và dân mạng để lại bình luận động viên ngôi sao Năm của anh, ngày của em. Một số nữ diễn viên như Dư Hương Ngưng, Lâm Thiên Dư cảm ơn Viên Lễ Lâm vì đã dũng cảm lên tiếng đấu tranh. Không ít khán giả cũng để lại bình luận đồng cảm, cho rằng phụ nữ trong mọi ngành nghề đều cần được làm việc trong môi trường an toàn và tôn trọng hơn.

Viên Lễ Lâm sinh năm 1993 tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng lại được bố mẹ ủng hộ theo đuổi ước mơ làm diễn viên.

Thời gian mới vào showbiz, cô từng là một người mẫu trẻ triển vọng với ngoại hình ấn tượng. Sau đó, người đẹp lấn sân truyền hình và điện ảnh, được biết đến rộng rãi qua nhiều tác phẩm như The White Girl, A Light Never Goes Out...

Viên Lễ Lâm năm nay vừa nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 63 với bộ phim Đệ Tứ Mạc. Bốn năm trước, cô cũng từng được đề cử giải thưởng này nhờ vai diễn trong The Narrow Road.