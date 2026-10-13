'Mỹ nam đẹp nhất sân trượt băng' Cha Jun Hwan tạm ngừng sự nghiệp thể thao, quay lại diễn xuất?

Cha Jun Hwan đã bất ngờ thông báo trên mạng xã hội, cho biết: “Sau nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định không tiếp tục hoạt động cùng đội tuyển quốc gia hay tham gia các cuộc thi trong mùa giải này. Tôi cũng đã chấm dứt hợp đồng với Seoul City Hall (đội của tôi). Tôi dự định sẽ cố gắng hết sức trong công việc được giao hiện tại, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng về hướng đi tiếp theo. Tôi biết ơn tất cả những người luôn ủng hộ tôi, và tôi sẽ đáp lại các bạn bằng một màn trình diễn tốt hơn trong tương lai”.

Cha Jun Hwan đã được mời tham dự Cup of China, sự kiện thứ ba của chuỗi giải Grand Prix Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) mùa giải 2026–2027, và NHK Trophy, sự kiện thứ sáu. Tuy nhiên, vì anh ấy đã tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp thể thao, nên cơ hội tham gia thi đấu của anh ấy dường như rất mong manh.

Một số người suy đoán rằng thông báo đột ngột gần đây của Cha Jun Hwan nhằm mục đích cho phép anh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Ra mắt làng giải trí năm 2006 với tư cách là diễn viên nhí trong các bộ phim truyền hình của MBC như Miracle, Night After Night và The Return of Iljimae, anh đã tạm ngừng hoạt động giải trí hoàn toàn sau khi chuyển hướng sang trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên, anh đã thể hiện ý định theo đuổi cả giải trí và diễn xuất bằng cách ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Fantagio vào tháng Tư năm nay, và thậm chí còn đóng vai nam chính trong video âm nhạc Sparkle của ca sĩ Roy Kim vào 11/9 vừa qua.

Thêm vào đó, có thông tin cho rằng Cha Jun Hwan sẽ đóng vai chính trong bộ phim sitcom mới của tvN Gungjeon Land. Vào thời điểm đó, công ty quản lý Fantagio đã đưa ra một tuyên bố chính thức cho biết họ đang "tích cực xem xét sự xuất hiện của anh ấy trong Gungjeon Land". Đây là một bộ phim hài kịch tình huống mô tả cuộc sống thường nhật của những người làm thêm ở công viên giải trí, và có thông tin cho rằng Cha Jun Hwan đã được mời vào vai chính. Về vấn đề này, ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng, Cha Jun Hwan có thể đang tạm dừng sự nghiệp thể thao để tập trung vào diễn xuất.