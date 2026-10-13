RJ Mitte của 'Breaking Bad' đã qua đời ở tuổi 34

RJ Mitte, nam diễn viên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình ăn khách Breaking Bad của đài AMC, đã qua đời ở tuổi 34.

Ngày 12 (giờ địa phương), các hãng truyền thông nước ngoài, trong đó có CBS News, đưa tin: "RJ Mitte được tìm thấy đã chết tại Brownsville, Texas, vào ngày này". Họ cho biết thêm: "Nguyên nhân cụ thể của cái chết chưa được công bố chính thức. Cảnh sát địa phương đang điều tra các tình huống và nguyên nhân cái chết".

Người đại diện của Mitte cũng đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ lòng tiếc thương: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi bi thảm của RJ Mitte, một diễn viên được yêu mến, một nhà từ thiện và một người ủng hộ nhiệt thành cho quyền của người khuyết tật. Anh ấy đã mang lại sự chân thực cho các vai diễn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình với chứng bại não và đặt nền móng cho việc mở rộng nhận thức và sự hòa nhập về người khuyết tật".

RJ Mitte (sinh năm 1992) xuất hiện trong năm mùa của bộ phim Breaking Bad, được phát sóng từ năm 2008 đến năm 2013. Anh vào vai Walter White Jr., con trai của Walter White (Brian Cranston), người từ một giáo viên trở thành một kẻ buôn ma túy trong phim. Tác phẩm này đã giành được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải lớn, bao gồm cả giải Emmy, và RJ Mitte cùng với dàn diễn viên, đã nhận được "Giải thưởng Tập thể xuất sắc nhất" cho Phim truyền hình chính kịch tại "Lễ trao giải Screen Actors Guild" năm 2014.

RJ Mitte, người thực sự được chẩn đoán mắc chứng bại não khi khoảng ba tuổi, đã đưa những trải nghiệm cá nhân của mình vào vai diễn một nhân vật cũng mắc chứng khuyết tật tương tự. Anh xuất hiện trong loạt phim truyền hình Switched at Birth, các bộ phim Recall và The Oak Room, và loạt phim Netflix, Guardians of Justice.

Anh cũng thành lập "Quỹ Mitte" mang tên mình và với tư cách là chủ tịch, đã nỗ lực nâng cao nhận thức và phương pháp điều trị cho những người mắc chứng bại não.