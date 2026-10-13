Emoura Phạm nói gì sau hành trình tại Miss Grand International 2026?

"Tình yêu thương của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới,” Emoura Phạm bày tỏ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Emoura Phạm vừa có cuộc gặp gỡ êkíp và người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hành trình tại Miss Grand International 2026. Tại buổi gặp mặt, người đẹp chia sẻ niềm vui khi trở về, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ cô trong suốt cuộc thi.

Trước tình cảm của khán giả, Emoura Phạm không giấu được sự xúc động. Cô cho biết: “Hôm nay, đứng trước vòng tay chào đón vô cùng ấm áp của tất cả mọi người, em cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc và đong đầy xúc động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến êkíp, cùng toàn thể gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và dành cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc.”

“Dù giọng nói có chút khàn đi sau một hành trình dài dồn hết sức lực, nhưng trái tim em lúc này đang đập những nhịp đập tự hào và biết ơn nhất. Tình yêu thương của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới,” Emoura Phạm bày tỏ.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý tại buổi gặp mặt là màn Emoura Phạm cùng người hâm mộ hô tên, tái hiện phần trình diễn quen thuộc tại cuộc thi. Cô và khán giả cũng hát ca khúc Heal The World, gợi nhớ phần thuyết trình về hòa bình của đại diện Việt Nam trong đêm chung kết.

Đại diện đơn vị quản lý, bà Phạm Kim Dung chúc mừng Emoura Phạm sau chặng đường dự thi, ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần thi đấu của người đẹp: “Xuyên suốt hành trình, Emoura đã chứng minh sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần chiến đấu tuyệt vời và bản lĩnh mang hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của em không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn để lại dấu ấn sâu đậm với các giám đốc quốc gia quốc tế.”

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Bảo Hà cùng hai nhà sáng tạo nội dung Bé Duy và Thầy Beo U40, những người đã dành sự quan tâm, ủng hộ đại diện Việt Nam trong thời gian cô dự thi.

Trước đó, chiều 11/10, Emoura Phạm trở về Thành phố Hồ Chí Minh sau đêm chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay từ sớm để chào đón cô sau gần một tháng tham gia cuộc thi. Người đẹp nhận hoa, giao lưu và cảm ơn khán giả đã đến đón.

Tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4. Trong thời gian dự thi, cô tham gia nhiều hoạt động và phần thi của cuộc thi, trong đó có phần thi Tài năng mà cô lọt Top 15.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tham gia chuyến media tour, gặp gỡ các cơ quan báo chí và truyền thông để chia sẻ thêm về những trải nghiệm, dấu ấn trong hành trình tại Miss Grand International 2026./.