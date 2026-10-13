'MAMA 2026' công bố dàn line-up đầu tiên
Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Kyocera Dome Osaka ở Osaka, vào ngày 20 và 21/11.
Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 1' (ngày 20/11) sẽ bao gồm ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, ENHYPEN, ILLIT, INI, NCT WISH và RESCENE.
Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 2' (ngày 21/11) sẽ bao gồm CORTIS, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Nayeon của TWICE và ZEROBASEONE.
Danh sách đề cử của MAMA 2026:
Album của Năm:
"Mark on Me" của &TEAM
"ARIRANG" của BTS
"7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns" của TOMORROW X TOGETHER
"LEMONADE" của aespa
"EUPHORIA" của ALPHA DRIVE ONE
"GOLDEN HOUR: Part.5" của ATEEZ
"DEADLINE" của BLACKPINK
"The Action" của BOYNEXTDOOR
"GREENGREEN" của CORTIS
"THE SIN: VANISH" của ENHYPEN
"REVERXE" của EXO
"REVIVE+" của IVE
"Beat It Up" của NCT DREAM
"Ode to Love" của NCT WISH
"Caligo Pt.2" của PLAVE
"II" của RIIZE
"THIS & THAT" của Stray Kids
"NO TRAGEDY" của TWS
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất:
EVAN
Hiipe Princess
ALPHA DRIVE ONE
AND2BLE
hrtz.wav
LNGSHOT
MODYSSEY
OURBIRTHDAY
TUIDE
UNCHILD
Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất
DOH KYUNGSOO
YEONJUN
TAEYANG
TAEYONG
Young K
Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất
SOYEON
Irene
TAEYEON
HWASA
YENA
Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất
BTS
TOMORROW X TOGETHER
ATEEZ
BIGBANG
CORTIS
ENHYPEN
NCT WISH
Stray Kids
Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất
ILLIT
aespa
BABYMONSTER
BLACKPINK
Hearts2Hearts
IVE
LE SSERAFIM
NMIXX
MV xuất sắc nhất
"2.0" của BTS
"Good Goodbye" của HWASA
"BiiiG" của BIGBANG
"Mono" của i-dle feat. skaiwater
"DDI RO RI" của MEOVV
Màn trình diễn thanh nhạc xuất sắc nhất - solo
“No Words Can Say” của Roy Kim,
“Unknown Planet” của IU
“Less than a lover” của JENNIE,
“Good Goodbye” của HWASA,
“CINEMA” của WOODZ
Màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất- Nhóm
“TIME CAPSULE” của DAVICHI,
“Blue” của DxS (SEVENTEEN),
“4 Flowers” của MAMAMOO
“SWIM” của BTS,
“Paradise of Rumors” của AKMU
Màn hợp tác xuất sắc nhất
“Flirty” của DAYOUNG, Jay Park;
“Always” của Sullyoon (NMIXX), Parc Jaejung;
“WDA (Whole Different Animal)” của aespa, G-DRAGON;
“SPAGHETTI” của LE SSERAFIM, j-hope;
“ICONIC BY MISTAKE” của KATSEYE, ILLIT, LE SSERAFIM
Màn trình diễn Rap & Hip Hop xuất sắc nhất
“Yarrr” của HAON,
“Nostalgia” của BIG Naughty
“KOLOK COLOK” của NOWIMYOUNG
“IF I” của TREASURE,
“DUET” của ZICO và Lilas
Vũ đạo xuất sắc nhất
"It's Me" – ILLIT
"BAD" – ATEEZ
"REDRED" – CORTIS
"BANG BANG" – IVE
"Catch Catch" – YENA
Màn trình diễn Ban nhạc xuất sắc nhất
"BIG VOID" – Silica Gel
"Just Kids" – JANNABI
"All Ages" – LUCY
"CEREMONY" – QWER
"Voyager" – Xdinary Heroes
Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nam nghệ sĩ solo)
"Ice Cream" – YEONJUN
"TOUGH LOVE" – ONEW
"FLOAT" – TAEMIN
"LIVE FAST DIE SLOW" – TAEYANG
"WYLD" – TAEYONG
Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nữ nghệ sĩ solo)
"What's a girl to do" – DAYOUNG
"BUMPA" – BIBI
"I'm gonna TOESA" – SOYEON
"Ice Cream" – YUNA
"Catch Catch" – YENA
Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nam)
"BAD" – ATEEZ
"BiiiG" – BIGBANG
"Hollywood Action" – BOYNEXTDOOR
"REDRED" – CORTIS
"Do your dance" – RIIZE
"This & That" – Stray Kids
"OVERDRIVE" – TWS
"TOP 5" – ZEROBASEONE
Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nữ)
"Suddenly" – I.O.I
"It's Me" – ILLIT
"LEMONADE" – aespa
"RUDE!" – Hearts2Hearts
"BANG BANG" – IVE
"404 (New Era)" – KiiiKiii
"SPAGHETTI" – LE SSERAFIM (kết hợp cùng j-hope của BTS)
"Blue Valentine" – NMIXX
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mama-2026-cong-bo-dan-line-up-dau-tien-post1884713.tpo