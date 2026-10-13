Giải tríÂm nhạc

'MAMA 2026' công bố dàn line-up đầu tiên

Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Kyocera Dome Osaka ở Osaka, vào ngày 20 và 21/11.

Chuyên trang Sinh viên Việt Nam - Báo Tiền Phong
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Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 1' (ngày 20/11) sẽ bao gồm ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, ENHYPEN, ILLIT, INI, NCT WISH và RESCENE.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cho 'CHƯƠNG 2' (ngày 21/11) sẽ bao gồm CORTIS, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Nayeon của TWICE và ZEROBASEONE.

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Danh sách đề cử của MAMA 2026:

Album của Năm:

"Mark on Me" của &TEAM

"ARIRANG" của BTS

"7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns" của TOMORROW X TOGETHER

"LEMONADE" của aespa

"EUPHORIA" của ALPHA DRIVE ONE

"GOLDEN HOUR: Part.5" của ATEEZ

"DEADLINE" của BLACKPINK

"The Action" của BOYNEXTDOOR

"GREENGREEN" của CORTIS

"THE SIN: VANISH" của ENHYPEN

"REVERXE" của EXO

"REVIVE+" của IVE

"Beat It Up" của NCT DREAM

"Ode to Love" của NCT WISH

"Caligo Pt.2" của PLAVE

"II" của RIIZE

"THIS & THAT" của Stray Kids

"NO TRAGEDY" của TWS

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất:

EVAN

Hiipe Princess

ALPHA DRIVE ONE

AND2BLE

hrtz.wav

LNGSHOT

MODYSSEY

OURBIRTHDAY

TUIDE

UNCHILD

Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất

DOH KYUNGSOO

YEONJUN

TAEYANG

TAEYONG

Young K

Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất

SOYEON

Irene

TAEYEON

HWASA

YENA

Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất

BTS

TOMORROW X TOGETHER

ATEEZ

BIGBANG

CORTIS

ENHYPEN

NCT WISH

Stray Kids

Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất

ILLIT

aespa

BABYMONSTER

BLACKPINK

Hearts2Hearts

IVE

LE SSERAFIM

NMIXX

MV xuất sắc nhất

"2.0" của BTS

"Good Goodbye" của HWASA

"BiiiG" của BIGBANG

"Mono" của i-dle feat. skaiwater

"DDI RO RI" của MEOVV

Màn trình diễn thanh nhạc xuất sắc nhất - solo

“No Words Can Say” của Roy Kim,

“Unknown Planet” của IU

“Less than a lover” của JENNIE,

“Good Goodbye” của HWASA,

“CINEMA” của WOODZ

Màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất- Nhóm

“TIME CAPSULE” của DAVICHI,

“Blue” của DxS (SEVENTEEN),

“4 Flowers” ​​của MAMAMOO

“SWIM” của BTS,

“Paradise of Rumors” của AKMU

Màn hợp tác xuất sắc nhất

“Flirty” của DAYOUNG, Jay Park;

“Always” của Sullyoon (NMIXX), Parc Jaejung;

“WDA (Whole Different Animal)” của aespa, G-DRAGON;

“SPAGHETTI” của LE SSERAFIM, j-hope;

“ICONIC BY MISTAKE” của KATSEYE, ILLIT, LE SSERAFIM

Màn trình diễn Rap & Hip Hop xuất sắc nhất

“Yarrr” của HAON,

“Nostalgia” của BIG Naughty

“KOLOK COLOK” của NOWIMYOUNG

“IF I” của TREASURE,

“DUET” của ZICO và Lilas

Vũ đạo xuất sắc nhất

"It's Me" – ILLIT

"BAD" – ATEEZ

"REDRED" – CORTIS

"BANG BANG" – IVE

"Catch Catch" – YENA

Màn trình diễn Ban nhạc xuất sắc nhất

"BIG VOID" – Silica Gel

"Just Kids" – JANNABI

"All Ages" – LUCY

"CEREMONY" – QWER

"Voyager" – Xdinary Heroes

Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nam nghệ sĩ solo)

"Ice Cream" – YEONJUN

"TOUGH LOVE" – ONEW

"FLOAT" – TAEMIN

"LIVE FAST DIE SLOW" – TAEYANG

"WYLD" – TAEYONG

Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nữ nghệ sĩ solo)

"What's a girl to do" – DAYOUNG

"BUMPA" – BIBI

"I'm gonna TOESA" – SOYEON

"Ice Cream" – YUNA

"Catch Catch" – YENA

Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nam)

"BAD" – ATEEZ

"BiiiG" – BIGBANG

"Hollywood Action" – BOYNEXTDOOR

"REDRED" – CORTIS

"Do your dance" – RIIZE

"This & That" – Stray Kids

"OVERDRIVE" – TWS

"TOP 5" – ZEROBASEONE

Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (Nhóm nữ)

"Suddenly" – I.O.I

"It's Me" – ILLIT

"LEMONADE" – aespa

"RUDE!" – Hearts2Hearts

"BANG BANG" – IVE

"404 (New Era)" – KiiiKiii

"SPAGHETTI" – LE SSERAFIM (kết hợp cùng j-hope của BTS)

"Blue Valentine" – NMIXX

Linh Vân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mama-2026-cong-bo-dan-line-up-dau-tien-post1884713.tpo