'MAMA 2026' công bố dàn line-up đầu tiên

Từ một dự án được ấp ủ suốt 10 năm, đầu tư quy mô lớn và mang theo tham vọng mở rộng cánh cửa cho dòng phim huyền sử Việt Nam, “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu. Nhưng phía sau bài toán phòng vé còn là một câu hỏi lớn hơn: Nếu những người làm phim lịch sử, cổ trang liên tục phải tự mình giải bài toán từ nghiên cứu, phục dựng, sản xuất đến tìm kiếm khán giả, liệu họ còn đủ sức và đủ can đảm để tiếp tục? Có lẽ điều điện ảnh Việt cần lúc này không chỉ là những bộ phim lịch sử, cổ trang hay hơn, mà là một hệ sinh thái đủ mạnh để dòng phim này có thể được đầu tư, thử nghiệm và phát triển bền vững