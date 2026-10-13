Sân khấu Concert ATVNCG 2026: Đường zipline dài hơn 200m, hiệu ứng 'Gai Nước' mãn nhãn

Sân khấu sẽ có đường zipline dài hơn 200m

Theo sơ đồ được công bố, sân khấu Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được bố trí với nhiều khu vực trình diễn, hướng đến việc tăng tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Trong đó, đường zipline dài hơn 200m chạy xuyên qua không gian khán đài là một trong những chi tiết đáng chú ý. Thiết kế này mở ra khả năng dàn dựng các tiết mục có nghệ sĩ di chuyển trên không, tạo thêm điểm nhấn cho phần trình diễn.

Trước đó, trong Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 Day 2, Anh Bo Đan Trường từng gây bất ngờ khi đu dây từ trên cao xuống sân khấu để trình diễn bản hit Kiếp ve sầu cùng Trúc Nhân và Jun Phạm. Màn xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn. Vì vậy, với đường zipline được đưa vào thiết kế concert năm nay, khán giả có thêm lý do để tò mò liệu dàn Anh Tài niên khóa 2026 sẽ mang đến bất ngờ nào.

Bên dưới, đường catwalk dài 35 m nối từ sân khấu chính vào khu vực Hỏa Tâm, giúp các Anh Tài có thêm không gian biểu diễn và giao lưu ở khoảng cách gần với khán giả.

Bên cạnh cấu trúc sân khấu, chương trình tiếp tục chú trọng phần thiết kế ánh sáng. Đạo diễn ánh sáng Long Kenji đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống chiếu sáng đồng bộ với âm nhạc và các tiết mục, kết hợp hiệu ứng sân khấu để tạo nên những không gian trình diễn khác nhau.

Một điểm nhấn khác là hiệu ứng “Gai Nước”, sử dụng hệ thống vòi phun nước nghệ thuật tích hợp vào sân khấu. Hiệu ứng này được kỳ vọng sẽ bổ sung yếu tố chuyển động và tăng tính trực quan cho các tiết mục.

Hoạt động dành cho người hâm mộ trước giờ diễn

Không khí concert còn được mở rộng ra khu vực bên ngoài sân khấu với các booth check-in mang dấu ấn của từng Anh Tài. Những khu vực này do các cộng đồng người hâm mộ lên ý tưởng và chuẩn bị, tạo không gian để Gai Con giao lưu, chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm trước giờ diễn.

Sau khi sơ đồ chỗ ngồi được công bố, thiết kế sân khấu nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh cách bố trí không gian biểu diễn, danh sách ca khúc và cách làm mới những tiết mục quen thuộc từ chương trình cũng là điều được khán giả chờ đợi. Các bản phối và màn kết hợp của dàn Anh Tài niên khóa 2026 sẽ góp phần định hình màu sắc của chuỗi concert năm nay.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10/2026.