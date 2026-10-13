Won Bin được khen ngợi vì tính cách tốt bụng và lối sống giản dị

Ngày 12/10, kênh YouTube Jjanhanhyeong Shin Dong Yup đăng tải tập 166 với sự tham gia của đạo diễn Jang Jin và nam diễn viên Jeong Woong In.

Trong chương trình, các khách mời cùng người dẫn chương trình Shin Dong Yup ôn lại những kỷ niệm thời trẻ, chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Shin Dong Yup nhắc lại thời điểm anh từng đề xuất thực hiện một bộ phim sitcom dành cho khán giả, phát sóng vào khung giờ khuya.

Câu chuyện liên quan đến sitcom nổi tiếng Three Friends (Ba người bạn) và giai đoạn Jeong Woong In đang được khán giả chú ý nhờ bộ phim truyền hình Gukhui.

Ảnh: kênh YouTube Shin Dong Yup/Chosun

Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang bộ phim The Killers' Chat (2001) do Jang Jin đạo diễn, với sự tham gia của Won Bin. Khi Shin Dong Yup hỏi về quá trình tuyển chọn nam diễn viên, Jang Jin đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc cùng tài tử này.

Đạo diễn Jang Jin nhớ lại: "Thời điểm đó, chỉ cần chúng tôi gọi là Won Bin sẽ đến ngay. Cậu ấy thường xuất hiện trong bộ đồ thể thao và đi dép lê".

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách ăn mặc thoải mái, Won Bin còn được đạo diễn Jang Jin đánh giá cao về nhân cách. Ông dành nhiều lời khen cho nam diễn viên, khẳng định Won Bin là người tốt bụng, chân thành và luôn cư xử tử tế với những người xung quanh.

"Cậu ấy thực sự rất tốt bụng và tử tế", Jang Jin chia sẻ. Ngay lập tức, Shin Dong Yup bày tỏ sự đồng tình và nhận xét: "Cậu ấy chính là hiện thân của lòng tốt".

Ảnh: fb Wonbin

Đạo diễn Jang Jin tiếp tục kể rằng Won Bin có lối sống khá giản dị, không thích những cuộc vui ồn ào. Trong những lần tụ tập cùng bạn bè, nam diễn viên thường không uống nhiều rượu mà thích dành thời gian ở phòng máy tính hơn.

Những chia sẻ này khiến khán giả có thêm góc nhìn về Won Bin, một trong những tài tử nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và sức hút của một ngôi sao, nam diễn viên ngoài đời lại được những người từng tiếp xúc nhận xét là gần gũi, khiêm tốn và không cầu kỳ.

Đáng chú ý, dù đã hơn hai thập kỷ kể từ khi The Killers' Chat ra mắt, đạo diễn Jang Jin vẫn dành nhiều tình cảm và sự trân trọng cho Won Bin. Việc cả Jang Jin lẫn Shin Dong Yup cùng đánh giá cao nhân cách của nam diễn viên cho thấy anh đã để lại ấn tượng tốt đẹp với những người từng làm việc và tiếp xúc với mình.

Won Bin từng ghi dấu ấn qua bộ phim The Killers' Chat phát hành năm 2001, trước khi tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh Hàn Quốc bằng nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Dù đã vắng bóng trên màn ảnh rộng trong thời gian dài, tên tuổi của anh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Những câu chuyện được đồng nghiệp chia sẻ lần này một lần nữa thu hút sự chú ý đến hình ảnh đời thường giản dị và tính cách tốt bụng của nam tài tử.