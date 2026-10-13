'Thần deal đại hiệp' MEOVV đã trở lại

Ngày 12/10, THEBLACKLABEL thông báo phát hành đĩa đơn mới GO HARD của MEOVV thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của nhóm và tung ra video âm nhạc cho ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nhóm kể từ EP thứ hai BITE NOW vào tháng Sáu.

Video âm nhạc khắc họa cuộc sống ngày và đêm của MEOVV thông qua sự tương phản giữa những cảm xúc mơ mộng và mãnh liệt, giữa sự ấm áp dễ chịu và vẻ hào nhoáng rực rỡ. Trang phục học sinh được biến tấu độc đáo với mũ và khăn voan đen, kết hợp cùng phong cách thời trang sành điệu, dường như thể hiện tuổi trẻ và niềm đam mê.

GO HARD nắm bắt những cảm xúc chân thành và sự tự tin không sợ hãi của tuổi trẻ. Trên nền âm thanh đơn giản và nhịp điệu mạnh mẽ đối lập với giai điệu trữ tình, điệp khúc GO HARD được lặp đi lặp lại truyền tải thông điệp về việc khơi dậy lòng can đảm đối với bản thân và thế giới.

Đĩa đơn gồm hai ca khúc, ca khúc chủ đề và Indestructible, mỗi ca khúc kể câu chuyện của MEOVV với âm thanh và tâm trạng khác nhau. Tập trung vào quá trình tự tạo dựng con đường riêng, ca khúc này cũng là câu chuyện chân thành và thông điệp động viên của nhóm dành cho những người đang trải qua giai đoạn tương tự nhưng với tốc độ khác nhau.