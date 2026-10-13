Khán giả phản ứng khi Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào nói xấu

Trịnh Mỹ Anh đăng quang Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 và nhận được sự quan tâm của khán giả sau cuộc thi. Tuy nhiên, chưa lâu sau khi đạt danh hiệu, người đẹp sinh năm 2003 vướng ồn ào khi mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn trong một nhóm chat, với nội dung bị nghi ngờ có lời lẽ không hay về nhiều đồng nghiệp trong showbiz.

Mới đây, Á hậu Trịnh Mỹ Anh chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân giữa lúc vụ việc thu hút sự chú ý. Trước đó, tên tuổi của cô được nhiều khán giả nhắc đến khi bàn luận về loạt tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội. Một số người còn suy đoán Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 là một trong những thành viên có lời lẽ thiếu thiện chí với đồng nghiệp trong nhóm trò chuyện.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào nói xấu đồng nghiệp.

Trước những ý kiến trái chiều, Trịnh Mỹ Anh cho biết cô đã dành thời gian nhìn nhận lại sự việc cũng như những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền. Người đẹp thừa nhận những lời nói thiếu cân nhắc, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, vẫn có thể gây tổn thương và ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người.

"Mỹ Anh xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra. Dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, Mỹ Anh hiểu rằng điều đó không thể trở thành lý do để biện minh cho những lời nói thiếu cân nhắc của mình", cô chia sẻ.

Đồng thời, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi sự việc, những người cảm thấy tổn thương khi đọc các tin nhắn và cả khán giả đã dành tình cảm, sự tin tưởng cho cô nhưng phải thất vọng trước ồn ào lần này.

Trịnh Mỹ Anh cũng nhắc đến trách nhiệm đi kèm với danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Theo người đẹp, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở cô cần chú ý hơn đến cách ứng xử, lời nói và thái độ đối với những người xung quanh.

"Sự tôn trọng không chỉ cần được thể hiện trước công chúng mà còn phải xuất phát từ cách mình đối xử với người khác trong cuộc sống thường ngày. Mỹ Anh biết rằng một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất", người đẹp bày tỏ.

Cô cho biết không mong khán giả phải tha thứ chỉ vì mình đã lên tiếng. Thay vào đó, Trịnh Mỹ Anh khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể.

Lời xin lỗi của Trịnh Mỹ Anh nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Hiện, bài viết đạt gần 9 nghìn lượt tương tác, kèm theo đó là hơn 3 nghìn bình luận.

Một số khán giả ghi nhận việc người đẹp công khai nhận trách nhiệm, trong khi những khán giả khác cho rằng lời xin lỗi cần đi kèm hành động để chứng minh sự thay đổi.

"Thật ra, điều khiến công chúng thất vọng chưa bao giờ đơn thuần là một vài lời nói, mà là những gì đằng sau những lời nói ấy khiến người ta phải nhìn lại giá trị của một danh hiệu. Bởi khi đã đứng ở vị trí đại diện cho vẻ đẹp và truyền cảm hứng, mỗi lời nói, mỗi cách hành xử đều không còn chỉ là chuyện cá nhân, mà còn phản ánh nhận thức và bản lĩnh của người mang danh hiệu đó", một khán giả để lại bình luận bên dưới bài viết của Trịnh Mỹ Anh.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng cần phân biệt giữa thông tin đã được xác nhận và các suy đoán xoay quanh loạt ảnh chụp màn hình đang lan truyền. Phản ứng trái chiều cho thấy sự việc vẫn cần thời gian để khép lại, nhất là khi người đẹp vừa đạt danh hiệu và đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Khán giả phản ứng đa chiều sau khi Trịnh Mỹ Anh chính thức lên tiếng xin lỗi. Ngoài ra, trong vụ việc lần này, nhiều khán giả còn cho rằng Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh cũng tham gia trong nhóm chat cùng Trịnh Mỹ Anh. Tuy nhiên, hiện tại Quỳnh Anh chưa lên tiếng về ồn ào lần này.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, từng tham gia Miss Earth 2025 và giành danh hiệu Miss Water. Sau cuộc thi này, cô tiếp tục thử sức tại Miss Universe Vietnam 2026 và đạt thành tích Á hậu 1. Việc liên tiếp góp mặt tại các đấu trường sắc đẹp giúp người đẹp được chú ý, đồng thời khiến những động thái của cô trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm từ khán giả.