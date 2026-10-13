Dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' sau gần 30 năm

Ra mắt năm 1998 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, NSND Trần Lực, Chuyện nhà Mộc từng ghi dấu trong lòng khán giả nhờ câu chuyện đời thường, lối diễn tự nhiên và tiếng cười trào phúng giàu ý nghĩa.

Phim “Chuyện nhà Mộc” phản ánh những mong mỏi giản dị của người dân trong đời sống xã hội thời bấy giờ.

Sau gần 30 năm, các diễn viên từng góp phần làm nên sức hút của phim có những ngã rẽ riêng. Người tiếp tục khẳng định tên tuổi trong nghệ thuật và đảm nhận trọng trách quản lý, người lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

NSƯT Hải Điệp

Người để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong Chuyện nhà Mộc là NSƯT Hải Điệp với vai ông Mộc, người cha nghèo khắc khổ nhưng hết lòng vì con cái.

NSƯT Hải Điệp ghi dấu ấn với vai ông Mộc trong phim truyền hình Chuyện nhà Mộc. Nghệ sĩ qua đời tháng 1/2026, hưởng thọ 84 tuổi.

Ít ai biết trước khi bén duyên với phim truyền hình, NSƯT Hải Điệp chủ yếu hoạt động trên sân khấu chèo, từng biểu diễn phục vụ khán giả ở các vùng nông thôn. Cơ hội đến với điện ảnh của ông bắt đầu khi đạo diễn Trần Lực gặp và mời ông tham gia bộ phim.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước máy quay, nghệ sĩ vẫn chinh phục người xem bằng lối thể hiện chân chất, tự nhiên. Hình ảnh ông Mộc tần tảo, sẵn sàng bán đi những tài sản ít ỏi để lo cho con gái lên thành phố ôn thi đại học đã trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của phim.

Nhân vật không có những lời nói hoa mỹ hay hành động lớn lao, nhưng tình thương dành cho con được thể hiện qua từng việc làm bình dị. Chính sự mộc mạc ấy giúp vai ông Mộc trở nên gần gũi với nhiều thế hệ khán giả.

Sau thành công của Chuyện nhà Mộc, nghệ sĩ còn tham gia hơn 20 phim, chủ yếu là các vai hài, vui nhộn trong Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện.

Tháng 1/2026, NSƯT Hải Điệp qua đời do tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 84 tuổi. Sự ra đi của ông để lại tiếc thương đối với đồng nghiệp và khán giả từng yêu mến hình ảnh người cha nông dân giàu tình thương trên màn ảnh.

Diễn viên Như Trang

Trong phim, Như Trang đảm nhận vai Mai, con gái ông Mộc, một nữ sinh chăm chỉ, học giỏi và nuôi ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

Như Trang đảm nhận vai Mai, con gái ông Mộc trong “Chuyện nhà Mộc”. Sau thời gian hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ, Như Trang rời xa sân khấu, chuyển hướng kinh doanh và sống kín tiếng.

Thời điểm tham gia bộ phim, Như Trang mới 18 tuổi và vừa đỗ thủ khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nhờ sự giới thiệu của thầy giáo, cô được đạo diễn Trần Lực lựa chọn vào vai Mai, đánh dấu lần đầu tiên tham gia phim truyền hình.

Quá trình làm phim cũng để lại nhiều kỷ niệm với Như Trang. Nữ diễn viên từng kể rằng cô không ít lần bật khóc khi bị đạo diễn Trần Lực nghiêm khắc nhắc nhở. Tuy nhiên, sự khắt khe ấy giúp cô rèn luyện khả năng diễn xuất và hoàn thành vai diễn đầu tay.

Sau Chuyện nhà Mộc, Như Trang tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình, nhưng vai Mai vẫn là dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Những năm sau đó, nữ diễn viên gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, đồng thời phát triển công việc kinh doanh. Cô từng chia sẻ rằng mình đã chủ động xin nghỉ tại nhà hát để tập trung cho công việc riêng và chăm sóc gia đình.

Ở tuổi gần 50, Như Trang sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô vẫn nhận được tình cảm từ những khán giả nhớ đến vai Mai năm nào.

NSND Xuân Bắc

Trong Chuyện nhà Mộc, NSND Xuân Bắc vào vai Cường, bạn trai ở quê của Mai. Đây không phải nhân vật có nhiều đất diễn, nhưng lối diễn tự nhiên, duyên dáng giúp anh để lại dấu ấn riêng.

NSND Xuân Bắc vào vai Cường, bạn trai ở quê của Mai trong Chuyện nhà Mộc.

Một phân đoạn đáng nhớ là khi Mai tưởng mình trượt đại học. Trong lúc những người thân buồn bã, Cường lại vui mừng vì nghĩ rằng cô sẽ không phải lên thành phố, đồng nghĩa với việc anh có thể sớm cưới người yêu. Nhưng khi biết Mai thi đỗ, chuẩn bị rời quê để học đại học, anh lập tức hụt hẫng.

Tình huống tạo ra tiếng cười trào phúng đặc trưng của bộ phim, đồng thời cho thấy sự hồn nhiên và ích kỷ rất đời thường của nhân vật Cường.

Sau vai diễn này, Xuân Bắc tiếp tục được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Sóng ở đáy sông, Ngã ba Đồng Lộc, Con đường sáng... Anh cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực hài kịch và dẫn chương trình. Đặc biệt, vai Nam Tào trong chương trình Táo quân trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Không chỉ thành công trên sân khấu và màn ảnh, Xuân Bắc còn đảm nhận nhiều trọng trách quản lý. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Diễn viên Chí Nghĩa

Một gương mặt khác của Chuyện nhà Mộc là Chí Nghĩa, người đảm nhận vai Dũng, con rể ông Mộc. Vai diễn có nhiều sắc thái giúp anh đến gần hơn với khán giả và trở thành dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường làm nghề.

Chí Nghĩa tham gia hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, khoảng 11 tuổi. Anh có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, từ hài hước đến những nhân vật có tâm lý phức tạp. Sau Chuyện nhà Mộc, nam diễn viên tiếp tục được giao vai chính trong phim Không giống ai và giành giải thưởng của Hội Điện ảnh.

Diễn viên Chí Nghĩa vào vai Dũng, con rể ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc. Sau thời gian hoạt động diễn xuất, Chí Nghĩa lựa chọn hướng đi khác.

Ngoài phim truyền hình, Chí Nghĩa còn được khán giả biết đến qua chương trình Ở nhà chủ nhật. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, anh quyết định rẽ hướng sang con đường học tập và công việc khác. Năm 2001, Chí Nghĩa theo học đồng thời tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đạo diễn, anh không tiếp tục làm phim mà lựa chọn gắn bó lâu dài với lĩnh vực truyền thông.

Diễn viên Quốc Tuấn

Diễn viên Quốc Tuấn đảm nhận vai Thành, người hàng xóm tại khu tập thể nơi vợ chồng con gái ông Mộc sinh sống. Khi ông Mộc lên thành phố, lạ nước lạ cái, ông tìm cách bắt chuyện với Thành.

Diễn viên Quốc Tuấn vào vai Thành, người hàng xóm tại khu tập thể trong Chuyện nhà Mộc.

Quốc Tuấn mang đến tiếng cười bằng hình ảnh người chồng sợ vợ nhưng luôn cố giữ thể diện trước hàng xóm, góp phần tạo nên những tình huống hài hước đời thường của phim.

Sau gần 30 năm, Quốc Tuấn vẫn gắn bó với nghệ thuật nhưng có giai đoạn hạn chế đóng phim để dành thời gian chăm sóc con trai. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng với nhiều dự án, trong đó có phim Tết Mùi phở, ra rạp dịp đầu năm 2026, lần đầu đóng cặp với nghệ sĩ Xuân Hinh.

Anh cũng tham gia một số dự án điện ảnh của các đạo diễn trẻ, thử sức với những dạng vai khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Nam nghệ sĩ cho biết cảm hứng với điện ảnh chưa bao giờ mất đi, song anh luôn cân nhắc kịch bản và thời gian làm việc để có thể cân bằng giữa nghề diễn với việc chăm lo cho con trai.