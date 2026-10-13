Nhóm nhạc nữ mới có cả 'BoA và Jessica' là sao?

Sau khoảng ba năm vắng bóng, cựu nhà sản xuất điều hành của SM Entertainment, Lee Soo Man, trở lại thị trường K-pop trong nước, và hình ảnh của nhóm nhạc nữ mới mà ông giới thiệu, A2O LITE, đang thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng.

Ngày 12/10, Lee Soo Man đã giới thiệu nhóm nhạc nữ 9 thành viên A2O LITE và nhóm nhạc nam 15 thành viên A2O SOUL tại chương trình ra mắt toàn cầu của A2O Entertainment được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm KINTEX 2 ở Goyang, tỉnh Gyeonggi.

Đặc biệt, phản ứng của cư dân mạng đối với A2O LITE sau màn trình diễn ra mắt rất nhiệt tình. Có rất nhiều bình luận cho rằng các thành viên gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của các nghệ sĩ SM Entertainment trước đây.

Đặc biệt, cư dân mạng chú ý đến ngoại hình của các thành viên, bao gồm cả thành viên trung tâm nhan sắc OA, sinh năm 2013, có vẻ ngoài giống Jessica. Aijing, cùng tuổi và gợi nhớ đến BoA thời thơ ấu và Bora, sinh năm 2010, gợi nhớ đến cố ca sĩ Sulli.

Phần dàn dựng sân khấu cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Một cư dân mạng nhận xét về phong cách sản xuất đặc trưng của Lee Soo Man: “Màn trình diễn ba phút này khiến tôi nhớ đến BoA, f(x), SHINee và aespa”.

Một cư dân mạng khác bình luận: “Cảm giác như anh ấy đã tập hợp nhiều BoA như Girls’ Generation và cho ra mắt họ với tên gọi f(x)”. Nhiều ý kiến khác cho rằng: “Lee Soo Man đã trau dồi kỹ năng của mình trong những năm cuối sự nghiệp để tập hợp tất cả các BoA”.

Đặc biệt, những đánh giá tích cực về âm nhạc và màn trình diễn đã thu hút sự chú ý. Một cư dân mạng nhận xét: “Lee Soo Man đang hồi sinh tất cả những gì đã biến mất khỏi làng K-pop” đề cập đến độ dài bài hát vượt quá ba phút, phần vũ đạo và cách dàn dựng các đoạn hát cao.

Cu dân mạng đang 'phát sốt' khi cho rằng phong cách đặc trưng của SM Entertainment trước đây có thể được cảm nhận không chỉ ở ngoại hình của các thành viên mà còn ở âm nhạc và màn trình diễn nói chung.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Lee Soo Man đã bán cổ phần của mình tại SM Entertainment cho HYBE và ký một thỏa thuận không cạnh tranh, cam kết không tham gia sản xuất album trong nước trong ba năm. Sau khi tập trung hoạt động vào thị trường nước ngoài như Mỹ và Trung Quốc, anh ấy đã quyết định tái gia nhập thị trường K-pop trong nước khi thỏa thuận hết hạn vào tháng Hai năm nay.

Tại buổi diễn ra mắt, Lee Soo Man tuyên bố: “Mọi thứ phải khác biệt so với trước đây, bắt đầu từ bài hát, đến vũ đạo, và kéo dài đến video âm nhạc lẫn màn trình diễn”, đồng thời nói thêm: “Hôm nay, tôi mở ra cánh cửa cho A2O, một sự khởi đầu mới”. Trong khi đó, A2O Lite chuẩn bị bắt đầu các hoạt động toàn diện với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay, NEON.