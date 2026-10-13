Gia đình Hà Anh tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc

Siêu mẫu Hà Anh cho biết, theo gợi ý của bạn bè trên Facebook đang sinh sống tại Brisbane (Úc), gia đình cô đã tới New Farm Park để các con vui chơi tại khu vận động ngoài trời dành cho trẻ em, đồng thời ngắm hoa phượng tím nở.

Sau đó, cả nhà thong thả dạo quanh những cửa hàng nhỏ xinh trong phố rồi cùng nhau tổ chức một buổi dã ngoại tại công viên. Những hoạt động giản dị ấy cũng đủ khiến gia đình cô dành gần trọn một ngày để tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống thư thái nơi đây.

Hà Anh chia sẻ, những chuyến đi cùng trẻ nhỏ đòi hỏi mọi người phải đi chậm hơn, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng từng khoảnh khắc, thay vì di chuyển liên tục như khi chỉ có hai vợ chồng. Dù lịch trình không quá dày đặc, cô vẫn cảm thấy vui vẻ khi được cùng các con khám phá những điều mới mẻ.

Với Hà Anh, những trải nghiệm bình dị như vậy cũng đủ mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Trong 9 năm hôn nhân, mỗi khi rảnh rỗi, cặp đôi lại đi "đổi gió" để tận hưởng không khí mới.

Họ cho các con trải nghiệm những vùng đất lạ và khám phá thiên nhiên lẫn văn hóa ở nơi đặt chân đến.

Chính vì vậy, 2 con của siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây luôn năng động, nhanh nhẹn và hoạt bát trong mọi hoạt động của cuộc sống.

Với Hà Anh, dù bận rộn, Hà Anh vẫn dành thời gian cho những chuyến đi cùng chồng con. Những kỳ nghỉ không chỉ là dịp để các thành viên thư giãn mà còn giúp gia đình có thêm khoảng thời gian bên nhau, tạm gác lại công việc thường ngày. Với nữ siêu mẫu, niềm vui đôi khi đến từ những điều rất đỗi bình thường: cùng các con khám phá một vùng đất mới, dạo chơi trong công viên hay tận hưởng một ngày không có lịch trình quá dày đặc.

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu. Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Ảnh: NVCC