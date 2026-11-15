Nguyện làm 'lá chắn xanh'

Vượt qua “khe cửa hẹp”

Tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026, nhiều người rất ấn tượng với hình ảnh nhóm nữ sinh lên sân khấu nhận giải A, thể loại đồ họa với tà áo dài trắng. Vượt qua hơn 462.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc, Thúy Hồng cùng 2 cộng sự là Đỗ Phương Hoa và Lê Thị Hoa đã chạm tay tới thành tích mà lâu nay chỉ dám mơ ước. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực vượt qua “khe cửa hẹp”.

Tăng Thị Thúy Hồng (phải) nhận giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, năm 2026 - Ảnh: NVCC

Tin vui mà Thúy Hồng và nhóm tác giả gặt hái được lan nhanh về quê nhà Vĩnh Linh. Ở đây, Hồng là cái tên không xa lạ. Là cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Linh, em từng đoạt giải nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa THPT cấp tỉnh. Thúy Hồng bước vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với điểm số 27,5, trong đó môn Lịch sử đạt điểm 10 tuyệt đối. Với nhiều thành tích xuất sắc, em từng vinh dự nhận giải thưởng “Bông sen hồng” ở tuổi 18. Cô gái Vĩnh Linh cũng từng thử sức trong nhiều lĩnh vực, vai trò như người dẫn tour du lịch về giáo dục bằng tiếng Anh, MC, diễn giả, người truyền cảm hứng…

Ở quê nhà, nhiều người khá bất ngờ khi Thúy Hồng chọn theo đuổi chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi, đây là một chuyên ngành học đòi hỏi sự kiên trì, chiều sâu lý luận mà không nhiều người trẻ thời nay mạnh dạn theo đuổi.

Nói về lựa chọn của mình, Hồng bộc bạch: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bom cày, đạn xới Vĩnh Linh, ký ức chiến tranh và tinh thần cách mạng đã thấm vào em qua từng câu chuyện kể của ông bà, ba mẹ. Bước chân vào giảng đường, em nhận ra bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng lại ở tình cảm yêu nước tự phát, mà phải bắt đầu ở khát khao từ sâu bên trong, từ tri thức và trách nhiệm. Muốn bảo vệ Đảng, trước hết, mình phải thật sự hiểu sâu về Đảng”.

Tăng Thị Thúy Hồng từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng - Ảnh: NVCC

Biến tri thức thành “vũ khí”

Từ sự lựa chọn nghiêm túc, Thúy Hồng đã tập trung toàn tâm, toàn sức cho việc học. Trên con đường đã chọn, Hồng luôn cảm thấy may mắn bởi được học tập từ nhiều giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, để từ đó từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn lý luận, đồng thời trau dồi tư duy báo chí.

Qua từng bài giảng, những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được bồi đắp một cách tự nhiên trong em. Sự kết hợp giữa tri thức lý luận được học và kỹ năng báo chí đã giúp Hồng từng bước hình thành cách tiếp cận riêng, biết cách đưa những vấn đề lý luận đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tăng Thị Thúy Hồng nguyện trở thành “lá chắn xanh” trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh: NVCC

Ngoài giờ lên lớp, Thúy Hồng còn chăm chỉ tìm kiếm nguồn tư liệu, tham gia các chương trình, buổi hội thảo, tọa đàm... Đặc biệt, em từng thử sức ở nhiều cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, ngay lần đầu tiên tham dự cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (nay là Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương) tổ chức, em đã xuất sắc giành giải ba ở thể loại infographic. Giải thưởng đầu tay ấy cũng chính là động lực để cô sinh viên đầy nhiệt huyết thử sức ở những cuộc thi khác.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Hồng tiếp tục đạt giải ba hạng mục Báo truyền hình, Giải báo chí Sóng trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ X-2025. Tiếp đó, em vinh dự nhận giải C thể loại video, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, năm 2026, cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II, Thúy Hồng cùng 2 người bạn lựa chọn đề tài về xây dựng Chính phủ hiện đại và liêm chính trong kỷ nguyên phát triển mới. Không chọn lối tiếp cận, thể hiện quen thuộc, Hồng và thành viên trong nhóm tập trung làm rõ nội dung cốt lõi của phương châm “Nói đi đôi với làm”, cụ thể hóa những luận điểm quản trị hiện đại thành các bảng biểu, đồ họa trực quan một cách mạch lạc, súc tích, dễ tiếp cận với mọi đối tượng người xem.

“Trong quá trình chuẩn bị bài dự thi, lịch trình của em và các bạn “chênh” nhau nên chủ yếu làm việc online và phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi. Có hôm, chúng em làm việc say sưa đến đêm khuya. Khi nhìn sản phẩm hoàn thiện, em và các bạn rất mừng. Niềm vui ấy nhân lên rất nhiều lần khi nhóm vinh dự nhận giải A”, Hồng chia sẻ.

Tăng Thị Thúy Hồng luôn nhận được sự quan tâm, khích lệ từ gia đình - Ảnh: NVCC

Sau lễ trao giải, Thúy Hồng trở về với trang sách và nhiệm vụ là thành viên Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đoàn Học viện, Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Trưởng ban Hành chính-Hậu cần Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ngày ngày, cô gái tuổi 21 lại miệt mài để xây dựng những sản phẩm truyền thông chất lượng, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa thông điệp chính trị tích cực.

Sở hữu bảng thành tích ấn tượng khi còn trên ghế giảng đường nhưng Thúy Hồng luôn cho rằng kết quả ấy chỉ mới là điểm khởi đầu. Trong bối cảnh mặt trận tư tưởng luôn cần sự dấn thân của người trẻ, Hồng vẫn ngày nối ngày nỗ lực hoàn thiện bản thân. Em nguyện trở thành “lá chắn xanh”, chung tay bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cho hôm nay và mai sau.