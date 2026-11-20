Liên tục gây án

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an ngày 20.11, Cục Cảnh sát hình sự đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Phạm Anh Tài cùng đồng phạm.

Phạm Anh Tài, sinh năm 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có 7 tiền án, 1 tiền sự, bị đề nghị truy tố về các tội: Giết người; Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Phạm Anh Tài dựng lại hiện trường vụ án

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh, đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên. Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác, liên tiếp gây ra 5 vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2.2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, trở về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn hoạt động phạm tội. Ngày 5.8.2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window, thành phố Kon Tum (cũ), rồi bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội Giết người.

Trong quá trình trốn truy nã, Phạm Anh Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 19.1.2026, Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện vụ cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Ngày 4.2.2026, Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Lê Văn Ân. Ngày 5.2.2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, gồm 2 súng K54, 1 súng K59, 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn. Tất cả các khẩu súng trên đều đã lên nòng.

Chém người không ghê tay

Theo hồ sơ Bộ Công an công bố, do mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng vào thành phố Kon Tum làm ăn, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn đã gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window ngày 5.8.2018.

Tối ngày 5.8.2018, khi Phạm Anh Tài cùng đồng bọn đến quán Bar Window tại địa chỉ 604 đường Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi chơi thì thấy một số người trong nhóm người Hải Phòng đang ở đây nên Tài đã chỉ đạo đàn em về nhà Tài lấy 2 khẩu súng AK, rồi cùng đồng bọn dùng súng AK bắn, sử dụng dao đâm nhóm đối tượng người Hải Phòng. Hậu quả làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 8.8.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tổ chức điều tra. Đồng thời, ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội Giết người để tổ chức truy bắt.

Trong thời gian trốn truy nã về hành vi Giết người trong vụ án xảy ra tại quán Bar Window, Tài đã lẩn trốn tại nhiều nơi (TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai). Ngày 1.5.2022, trong khi đang ngồi nói chuyện cùng một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi thì anh Lê Lợi (sinh năm 1988) và Trương Đức Tín (sinh năm 1981), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi, đi taxi dừng lại gần khu vực Tài và người phụ nữ ngồi và có hành vi trêu ghẹo, nên đã bị Tài dùng dao nhọn mang theo từ trước, tấn công.

Hậu quả là anh Tín tử vong, anh Lợi bị thương nặng, Tài trốn khỏi hiện trường. Sau đó vụ án bị tạm đình chỉ điều tra do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can.

Trong thời gian trốn truy nã, với mục đích để bảo kê và tổ chức sới bạc để lấy tiền tiêu xài, ngày 11.6.2022, Tài đã chuẩn bị 3 mã tấu, 2 chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, 1 khẩu súng CZ cùng 5 viên đạn đến nhà Lê Danh Điện tại 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, các đối tượng đã chém Lê Trung Tiên (người tổ chức sới bạc tại nhà Điện), sau đó tẩu thoát.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 3.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Ngoài các vụ án trên, Phạm Anh Tài còn cùng đồng bọn thực hiện các vụ án như: Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 15.2.2023 tại 409 Hùng Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17.5.2023 tại đường Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản” xảy ra ngày 28.7.2023 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi;

Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17.5.2024 tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Vụ án “Cố ý gây thương tích; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 29.6.2025 tại 13A Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong hầu hết các vụ án gây ra, Tài đều phạm tội có tổ chức, sử dụng hung khí như dao, mã tấu, sử dụng súng quân dụng trái phép, sẵn sàng chém, giết. Hậu quả trong nhiều năm gây án, Phạm Anh Tài và đồng bọn đã sát hại, gây thương tích cho nhiều người.

Trong các vụ án Tài gây ra, có 6 vụ án từng phải tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các vụ án được phục hồi điều tra, chuyển về Cục Cảnh sát hình sự để nhập, điều tra toàn diện. Đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Gia Lai, Vụ 2, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Phạm Anh Tài và các bị can đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, gây hoang mang và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại nhiều địa phương trong thời gian dài.

Bộ Công an đề nghị tổ chức, cá nhân chủ động phòng ngừa, kịp thời cung cấp tin báo, tố giác tội phạm. Thông tin người cung cấp tin báo được bảo vệ bí mật; các trường hợp cố ý che giấu, không tố giác tội phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.