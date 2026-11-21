Xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xã Mù Cang Chải đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến thanh thiếu niên, học sinh, phụ huynh và các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mù Cang Chải tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mù Cang Chải đã tổ chức 7 hội nghị lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các thôn và trường trung học cơ sở, thu hút hơn 460 lượt người tham dự. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ trẻ.

Cùng với tuyên truyền tập trung, xã duy trì 8 mô hình “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 8 thôn. Điểm đáng chú ý trong cách làm của địa phương là đưa công tác vận động đến từng hộ gia đình, gắn tuyên truyền với trách nhiệm của cộng đồng.

Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ trẻ.

Các hộ được vận động ký cam kết không tổ chức cưới tảo hôn cho con; thầy cúng cam kết không tham gia làm chủ hôn trong các đám cưới tảo hôn. Thông điệp phòng, chống tảo hôn cũng được truyền tải thường xuyên thông qua các buổi họp thôn, hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích và tờ rơi.

Đối với phòng, chống hôn nhân cận huyết thống, xã lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các mô hình tại thôn, giúp người dân nhận diện rõ những hệ lụy và nâng cao ý thức thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ năm 2025 đến nay, xã không ghi nhận trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tuy nhiên, nguy cơ tảo hôn vẫn tiềm ẩn do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đồng đều, quan niệm kết hôn sớm vẫn còn tồn tại trong một số gia đình. Bên cạnh đó, địa bàn rộng, các thôn phân bố phân tán cũng gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ và sâu rộng đến từng hộ dân.

Thời gian tới, xã Mù Cang Chải tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn từ cơ sở.

Thời gian tới, xã Mù Cang Chải tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả 8 mô hình tại các thôn; tăng cường tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh và phụ huynh; đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn từ cơ sở. Qua đó, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong hôn nhân và gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số ở địa phương.