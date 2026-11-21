Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu và Phó Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2026, tỉnh Lai Châu được phân bổ 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Đối tượng được nhận học bổng là các tân sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trúng tuyển và nhập học tại các Trường đại học, cao đẳng trong năm 2026, có kết quả tuyển sinh tốt.

Để lựa chọn đúng đối tượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, giới thiệu, thẩm định hồ sơ. Quá trình xét chọn được thực hiện qua nhiều bước, bảo đảm công khai, khách quan, đúng tiêu chí.

Qua rà soát đợt đầu, toàn tỉnh có 23 hồ sơ được đề xuất trên tổng số 25 suất học bổng được phân bổ. Sau khi Báo Nhân Dân có văn bản đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị giới thiệu thêm những trường hợp đủ điều kiện. Qua đó, có thêm 4 hồ sơ được bổ sung, tổ rà soát tiếp tục đối chiếu hoàn cảnh gia đình, đối tượng ưu tiên và kết quả tuyển sinh để lựa chọn, hoàn thiện danh sách 25 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng.

Các sinh viên được trao học bổng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, song đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Huy Hồng, Phó Chủ tịch Quỹ Hạt giống Việt nhấn mạnh, chương trình được triển khai với mong muốn tiếp sức cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn ghi nhận những nỗ lực, ý chí vươn lên của các em, giúp sinh viên vơi bớt khó khăn về chi phí học tập, sinh hoạt, thêm vững tin trên con đường chinh phục tri thức.

Ông Hà Huy Hồng mong muốn các sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Quỹ Hạt giống Việt sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, hỗ trợ thêm nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn Báo Nhân Dân, Quỹ Hạt giống Việt và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đã quan tâm, đồng hành, dành những suất học bổng ý nghĩa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Theo bà Hoàng Thu Phương, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, cơ hội tiếp cận giáo dục của một bộ phận học sinh vẫn còn không ít trở ngại. Vì vậy, mỗi suất học bổng được trao không đơn thuần là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập. Đây cũng là sự sẻ chia, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục.

Chương trình học bổng “Hạt giống Việt” góp phần hỗ trợ thiết thực cho sinh viên nghèo vượt khó, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.