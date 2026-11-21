Dịp kỷ niệm 50 năm, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận; Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM và nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường…

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, xúc động nhìn lại hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của nhà trường. Từ mái trường trên đường Đặng Văn Ngữ trong giai đoạn 1976-2008 với nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay là chặng đường được vun đắp bằng tâm huyết, trách nhiệm và nghĩa tình của nhiều thế hệ lãnh đạo, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Theo thầy Trần Công Tuấn, 50 năm trôi qua, sân trường có thể đổi thay, mái tóc của những người trở về có thể điểm bạc, nhưng tình thầy trò, nghĩa bạn bè và hai tiếng “Phú Nhuận” vẫn vẹn nguyên trong ký ức nhiều thế hệ. Nhà trường trân trọng tri ân những người đặt nền móng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đang tiếp bước và gửi gắm niềm tin vào lớp học sinh tương lai.

Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận nhấn mạnh, hành trình 50 năm không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm đối với những người đang kế thừa truyền thống. Tập thể nhà trường sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp, đồng thời đổi mới, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, nơi mỗi học sinh được tin tưởng, nâng đỡ và trưởng thành về tri thức, nhân cách và tình yêu thương.

Gửi gắm đến học sinh, thầy Trần Công Tuấn nhắn nhủ, các em không chỉ là những người thừa hưởng truyền thống đáng quý mà còn trực tiếp góp phần viết tiếp những trang mới trong lịch sử nhà trường. Các em chăm chỉ học tập, sống trung thực, nhân ái, biết kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè và có trách nhiệm với lựa chọn của mình; trở thành những người tử tế, có ích, luôn nhớ về cội nguồn, quê hương, đất nước.

Chung vui với thầy trò nhà trường, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, khẳng định, dấu mốc 50 năm của Trường THPT Phú Nhuận không chỉ là niềm tự hào của riêng nhà trường mà còn là niềm vui chung của ngành giáo dục thành phố trong hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu thành lập sau khi đất nước thống nhất, với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đến ngôi trường khang trang, hiện đại hôm nay, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đánh giá cao sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của nhiều thế hệ thầy trò Trường THPT Phú Nhuận.

Những đóng góp của nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và thành phố ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, gồm Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006. Dịp kỷ niệm 50 năm, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, thành tích của Trường THPT Phú Nhuận không chỉ thể hiện qua những con số mà còn ở sự phát triển thực chất, hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Nhà trường là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Nhiều năm liền, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt từ 95% đến 99%. Năm 2025, trường được công nhận “Trường học số”.

Đáng chú ý, bên cạnh thành tích học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đại học và các giải thưởng về tin học, khoa học kỹ thuật, nhà trường còn chú trọng phát triển năng lực toàn diện cho học sinh thông qua hơn 25 câu lạc bộ học thuật và năng khiếu, thu hút trên 1.500 học sinh tham gia.

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá, một ngôi trường hạnh phúc, năng động không chỉ là nơi học sinh tiếp thu kiến thức mà còn tạo điều kiện để các em trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, tự tin thể hiện bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trước những chuyển biến mạnh mẽ của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu hội nhập quốc tế, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Trường THPT Phú Nhuận tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, giữ vững và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo một cách thực chất, hiệu quả; kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng văn hóa học đường nhân văn, hiện đại.

“Thành tựu của 50 năm qua là nền tảng vững chắc để tự hào; chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của học trò trong những năm tới mới chính là thước đo cho sức sống bền bỉ của nhà trường. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên, tập thể sư phạm Trường THPT Phú Nhuận sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của giáo dục TPHCM”, ông Nguyễn Văn Phong tin tưởng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Trường THPT Phú Nhuận vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM.