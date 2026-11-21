Ảnh: Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3371/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Phân hiệu Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An có địa chỉ tại đường Thăng Long, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Phân hiệu Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An là đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V, là nơi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành do Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và đáp ứng điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tự chủ quyết định việc quy định tổ chức bộ máy đối với Phân hiệu.

Theo Quyết định, Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V có trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh tại Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV trước thời điểm thành lập cho đến khi kết thúc khóa học; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động đào tạo, việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học và các bên có liên quan.