Buổi họp báo thường kỳ của UBND TP. Huế ngày 21.11. Ảnh: S.Thùy

Ngày 21.11, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP. Huế, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế đã có những chia sẻ xung quanh các thông tin sai sự thật về cá nhân ông trên mạng xã hội thời gian qua.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, bản thân luôn ý thức rõ trách nhiệm không chỉ trước pháp luật mà còn trước xã hội, phụ huynh và học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông. Nếu xảy ra sai phạm, ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu ngành, ông cũng nhận thức rõ rằng những sai phạm có thể ảnh hưởng đến uy tín của giáo dục địa phương và rộng hơn là niềm tin của xã hội.

Theo ông Nguyễn Tân, người đứng đầu ngành giáo dục nếu vi phạm đạo đức sẽ gây ra những hệ lụy lớn, làm suy giảm niềm tin của người học đối với người thầy, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin giữa chính những người làm nghề giáo.

Trước những thông tin không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 12.11, ngay sau đó ngày 13.11 Sở GD&ĐT TP. Huế đã có văn bản gửi Công an TP. Huế đề nghị xác minh, làm rõ và xử lý những thông tin sai sự thật liên quan đến cá nhân Giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế mong muốn báo chí tiếp tục có những thông tin chính thống, khách quan, rõ ràng để không ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo, học sinh và phụ huynh. Ảnh: S.Thùy

Ông Nguyễn Tân chia sẻ rằng, việc ban hành văn bản và chính ông ký tên ở văn bản này cũng nhằm thông tin và khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu đến đội ngũ nhà giáo, học sinh và phụ huynh trước những thông tin đang lan truyền.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, sự việc khởi tố các cán bộ trong ngành giáo dục gần trước dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là điều rất buồn.

“Năm nay, Sở GD&ĐT TP. Huế không tổ chức lễ kỷ niệm, thay vào đó đã có buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và các nhà giáo ưu tú để trao đổi, chia sẻ những thành tựu, đổi mới của ngành.

Đồng thời cũng thông tin, làm rõ những nội dung sai sự thật gây dư luận không tốt và gửi lời xin lỗi đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo vì những sự việc đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành giáo dục địa phương” - ông Nguyễn Tân cho biết.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Huế mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin chính thống, khách quan, rõ ràng về sự việc, giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh yên tâm, tránh tâm lý hoang mang, dao động, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như tương lai của học sinh.