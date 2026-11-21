Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với 465/481 đại biểu tán thành tham gia biểu quyết tán thành.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật là mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, trong đó có trường cao đẳng, đại học và học viện.

Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 thành “cơ sở giáo dục”, đồng thời bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 11.

Theo quy định trước đây, khoản 1 Điều 11 xác định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên gồm: cơ sở y tế; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong khi đó, trường cao đẳng, đại học, học viện được quy định tại khoản 2 Điều 11, thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Với việc sửa đổi lần này, Luật thống nhất quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên đối với các cơ sở giáo dục, không còn phân biệt giữa các cấp học như trước.

Như vậy, từ ngày 1/7/2027, việc hút thuốc lá tại trường cao đẳng, đại học, học viện sẽ bị cấm không chỉ trong giảng đường, phòng học, thư viện, phòng làm việc mà còn tại các khu vực ngoài trời thuộc khuôn viên nhà trường.

Tăng cường bảo vệ trẻ em, kiểm soát kinh doanh thuốc lá

Luật tiếp tục quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá hoặc bán, cung cấp thuốc lá cho đối tượng này.

Hành vi bán thuốc lá qua máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trên môi trường điện tử cũng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm.

Về bảo vệ quyền được sống trong môi trường không khói thuốc, Luật nhấn mạnh quyền của mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương, được sống, học tập, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. Người dân cũng được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đầy đủ về tác hại thuốc lá, trong đó có thông tin bằng tiếng dân tộc phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật đồng thời quy định kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tổ chức, cá nhân phải có giấy phép theo quy định. Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe và các biện pháp kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.